Maja Šuput nosi titulu kraljice svadbi, Jacques Houdek nam je ispričao zašto obožava pjevati na vjenčanjima, a Marko Škugor redovito izmami suze. Uz njih su još i najveći zabavljači Tony Cetinski, Jole i Pamela Ramljak. Detalje donosi naš Davor Garić

Jacques Houdek otkrio nam je da je u ovo vrijeme pandemije koncerata manje, no nastupa na vjenčanjima ne nedostaje. Gospodin Glas često mladencima zapjeva kao romantični gost iznenađenja.



''Naravno, iskačem iz torte u ponoć. Veselim se takvim nastupima. Ja sam jedan od onih izvođača koji to radi već dugi niz godina, možda tamo od 2005. kad sam snimio pjesmu 'Živim za to', koja se popularnije u mom bendu zove 'Živim za tost', ili popularnije u narodu '...da žena mi budeš, nije to hir...''', šali se Jacques.



Titula kraljice svadbi ide Maji Šuput. Teško je izbrojiti koliko je puta mladencima rasplesala prvu bračnu noć, pa tako ni anegdota sa svadbenih nastupa ne manjka.



''Mladoženjin brat je dan prije završio s momačke u invalidskim kolicima, nije se mogao dići iz kreveta. Doktori su mu zabranili dizanje i onda su ga hitnom dovezli na krevetu i zavezali su mu krevet za stol mladenaca. On nije smio ustat zbog kičme, ali je bio prisutan na svadbi i onda smo se svi popeli na taj krevet i skakali čovjeku koji je bio u pidžami'', prisjetila se Maja jedne anegdote.



Pamela Ramljak također je prava majstorica za dovođenje svadbene svečanosti do usijanja pa kažu da bi Šuputici mogla preoteti tron kraljice zabave.



''Meni je ona legenda, stvarno divna osoba, draga, luda, radi taj posao s ljubavlju, vidi da se uživa i stvarno je profesionalac. Povesti vlakić i ajmo, brže mi vrijeme prođe, da ti budem iskrena'', kaže Pamela.



U crkvi mladencima, kumovima i svatovima često krenu suze kad ih romantikom i emocijama ravno u srce pogodi Marko Škugor.



''Gdje su ljudi najuzbuđeniji, gdje su emocije pokazali do kraja, stvarno mi je drago da mene baš zovu u tom momentu koji je najbitniji u životu i kojeg će se sjećati zauvijek'', kaže.



Dok jedni pjevaju cijelu noć, drugi se pojave kao iznenađenje i goste obore s nogu. Na Frankinu je vjenčanju pjevao Tony Cetinski. I Jole je visoko na listi najtraženijih zabavljača na vjenčanjima. Obožavaju ga slavni Hrvati pa je nedavno zapjevao i na vjenčanju Marka Pjace. Bez obzira na to pjevaju li za bogate i slavne ili sasvim obične mladence, priznaju, to im je velika čast.



''Sudjelovati na nečijem najljepšem danu stvarno je privilegij, kad se netko upozna uz tvoje pjesme, zaljubi, kada im je tvoja pjesma njihova pjesme, onda je to stvarno najveći kompliment'', govori Jacques Houdek.



''To mi je veliki gušt. Drago mi je da me netko tko je prepoznao moj talent i glazbu nazove i kaže: 'Možeš li nam doći pjevat za prvi ples?' Mislim da je to nešto jako, jako dragocjeno'', priznaje Alen Đuras.



Danas brojni domaći izvođači pjevaju na vjenčanjima, no nekada, ne tako davno, nastupe na svadbenim slavljima zvijezde nisu baš olako prihvaćale.



''Nije baš svatko pjevao na svadbama, to je kao bio neki bauk, meni je to uvijek bilo gala. Osim što je to ljudima najsretniji dan u životu, ili bi barem trebao biti, uvijek bude veselja, uvijek bude kolača, negdje bude i janjetine u pomoć i meni bude predivno'', priznaje Jacques.



Osim na vjenčanjima, Maja nam otkriva, nekoliko je puta pjevala i na proslavama rastave braka.



Pa ljudi se vesele, novi život... To je kao nekakav rođendan, kao nekakav dobar event, kao zabava, početak novog života, tako to ljudi slave.



A kakva su bila vjenčanja naših zvijezda? Svi kažu isto - proletjelo je brzinom svjetlosti.



''Znaš što, svojeg se vjenčanja Brigita i ja slabo sjećamo. Ne zato što smo se napili, ne daj Bože, nego zato što to tako brzo prođe. Ja točno znam kako se mladenci osjećaju, svi koji su to prošli znaju taj osjećaj. To je jedan ubrzani film, ubrzani moment... Samo odjednom je 6 ujutro... i što sad?! Hahaha...'', prisjeća se Jacques.



Nadamo se kako će se u bliskoj budućnosti ukinuti sve epidemiološke mjere tako da se i svadbena slavlja vrate u normalu.

