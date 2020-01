Ususret nadolazećim Oscarima, glamur i šušur zavladali su i zagrebačkim crvenim tepihom. A da se stoljeće Oscara obilježi na jedinstven način, pobrinuli su se naši dizajneri koji su utjelovili neke od kultnih filmova.

Da filmovi i moda idu pod ruku, dokazali su domaći dizajneri koji su svojim kreacijama posvećenim kultnim filmovima uveličali 16. Oscar reviju. Koji se film gledao prvenstveno zbog glavnog glumca, na kojem je isplakano najviše suza te oko kojeg postoji najviše teorija zavjere, istražila je Sanja Kuzmanović.

Ususret nadolazećim Oscarima, glamur i šušur zavladali su i zagrebačkim crvenim tepihom. A da se stoljeće Oscara obilježi na jedinstven način, pobrinuli su se naši dizajneri koji su utjelovili neke od kultnih filmova.

"Kad sam dobila taj popis filmova, pročitala sam sve, bilo je još zanimljivih gdje bi se mogla naći, ali onako izašla mi je Scarlett, Gone With the Wind, to je to. Scarlett kao jedna romantična priča i hrabra i drama i sve ono što utjelovljuje žena kroz stoljeća", ističe Matija Vuica.

"To je film koji je pogledan barem 20 puta. Ja mislim da i dijete u vrtiću zna za film Titanic. Čast mi je da sam ja dobio da radim Rose i izabrao sam Rose kad je pobjegla u krčmu i kad se zabavljala do jutra. Rose ovaj put ima dekolte do pupka što je u to vrijeme bilo, ja mislim, nema šanse", kroz smijeh ističe Ivica Skoko.

"Audrey Hepburn i mala crna haljina", poručuje Ivan Tandarić iz ELFS-a. "Bila je to, u biti, jednoglasna odluka. Haha, ovo smo trebali reći u isti glas. Rijetko nam se to desi, ali da, hahaha... Zato što je to nekako prva asocijacija na film o modi. Onda ti uvijek nekako polako i taj film se potkrade, iako to nije nužno modni brend nego brend koji ima veze s nakitom, ali nakit i moda idu jedno s drugim", nastavlja njegov kolega Aleksandar Šekuljica.

Baš kao što modi dobro stoje i ove velike filmske uspješnice.

"Moram priznati da su neki čak i nadmašili moja očekivanja. Ja sam bio taj koji je birao filmove ustvari s organizatorima. Tako da sam i ja prvi put sada vidio rezultate i moram vam reći da sam jako, jako zadovoljan. Moram priznati da su se jako potrudili, fenomenalno su pogodili duh filmova svi kreatori, svaka im čast", ističe Nenad Korkut.

Aleksandra Dojčinović izabrala je Gatsbyja kao savršeno platno za svu raskoš svojeg modnog izričaja.

"Aleksandra je moja velika prijateljica, ona je odlična dizajnerica, također podržavam i sve hrvatske dizajnerice i dizajnere, ona mi je najviše srcu prirasla. Nje večeras nema, ali sam ja njezin zastupnik, haha. Znam da je radila kreaciju za Great Gatsby i mislim da je točno pogodila ono što je trebala dobiti. Great Gatsby mi je jedan kultni film koji mi je dosta zapeo za oko i, naravno, Leonardo DiCaprio koji je bio, kao i uvijek, neponovljiv i mislim da je 90 posto žena samo zbog njega gledalo taj film", iskreno priznaje Sandra Perković.

Pozornost je, među ostalima, plijenila i Zigmanova vizija filma koji je svojedobno podigao dosta prašine.

"Zigman je najveći stručnjak za konstrukcije i korzete u našoj državi, a i šire. I njegova čudesna moderna Mad Maxica je fascinantna, ona zapravo može na bilo koji party i danas upravo ovakva izaći. Ljudi su zapustili odijevanja kad odlaze na važna događanja. Ne radi se o nostalgiji nego o ljepoti odijevanja jer nekad su se dame sređivale i odlazile u toaletama, danas bi ih vjerojatno gledali kao da su smiješne. Ajmo, žene, svi u toalete i u kazalište! Hahaha...", ističe Matija Vuica.

Pa ako ne u Hrvatskoj, onda će to uskoro dobiti priliku vidjeti, ni više ni manje nego u – Hollywoodu.

"Ono što će meni biti drago ove godine je da ću ja biti u Hollywoodu u vrijeme Oscara, pa ću si tako priuštiti neke situacije koje sam oduvijek željela, vidjeti izbliza te stvari i taj šušur."

