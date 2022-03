Gledajući prizore ratnih strahota u Ukrajini teško da itko može ostati ravnodušan pa svatko tko može - pomaže. Suosjećaju i naše domaće zvijezde koje su se odazvale prikupljanju sredstava za pomoć ukrajinskoj djeci prodavajući parfeme.

Cvijetni, orijentalni, voćni, slatki ili citrusni... Rijetki su oni koji ne vole svoju pojavu začiniti kapljicom dobrog parfema.



''Da, volim jake parfeme i nezamislivo mi je da izađem iz kuće bez parfema'', govori Mia Begović.



''Volim parfeme, ali volim svježe parfeme, nikako puderaste, ni ne stoji mi to, vjerojatno to ide kroz neki personality, volim da se osjećam čisto'', govori Petra Kraljev.



''Ja kupujem parfeme koji su na bazi ulja. Imam naviku od 14. godine, otvorilo mi se to kroz Egipat jer smo završili u jednoj parfumeriji koja njeguje stvaranje parfema kao u ono vrijeme starog Egipta'', objasnila je Nina Kraljić.



''Izbirljiva sam ali volim mijenjati ovisno o godišnjem dobu, ovisno o raspoloženju, volim različite parfeme. Ako već imaš isto lice, istotijelo, onda bar parfem možeš promijeniti'', kaže Maja Curavić, prva pratilja najljepše gospođe svijeta.



''Ja imam jako puno parfema i nisam jedan od onih koji je baš vjeran jednom. Kao koji bi danas, danas bih mogao ovaj'', priznaje Bojan Jambrošić.



''I moram priznat da sam na parfeme slabija nego na cipele i torbe, dakle apsolutni sam fan parfema. Ovaj parfem koji imam sad on meni traje godinu dana i kad ga kupim na 12 rata je sasvim u redu'', šali se Mia Begović

Dobar parfem, reći će mnogi, jednostavno je nepogrešiv poklon za ženu.



''Pa onako...nepogrešiv, hmmm! To je muškarac koji treba jako dobro poznavati tu ženu jer inače će pogriještii prilično'', kaže Petra Kraljev.

''Mislim da je bolja opcija poklon bon za parfem tako da ne može kupiti nešto drugo nego mora kupiti parfem, ali da ipak sama izabere jer mislim da svaka žena najbolje za sebe zna što joj je u tom trenu u glavi'', smatra Maja Curavić.



Poznati su Hrvati na festivalu estetike bili i humanitarni. Prodajom ovog parfema prikupljala su se sredstva za pomoć za djecu Ukrajine. Strahote rata nikog ne ostavljaju ravnodušnim.



''Ne mogu se distancirati, ja nisam čovjek koji se može distancirati, i ne želim se distancirait, to je meni nezamislivo da ima ijedan rat na svijetu'', kaže Maja Curavić.

''Ja još uvijek ne mogu vjerovati kad upalim vijesti da se to može događati u današnje doba tako da sam malo prestravljen'', kaže Bojan Jambrošić.

''Zapravo su mi zabranili da više to pratim jer sam ja svaki dan dolazila s novim inforamcijama, ''ljudi jel vidite ovo'' i opet te društvene mreže... Nekad kad se ratovalo dok dođe inforamcija s jedne strane do druge bilo je jako dugo, a sad ti odmah sve vidiš'', govori Petra Kraljev.

Prva pratilja najljepše gospođe svijeta 2013-e Šibenčanka Maja Curavić učiteljica je matematike u osnovnoj školi i uskoro joj u razred stižu djeca iz Ukrajine.



''Mi ih moramo integrirati i ubaciti u naš školski sustav i ja jako suosjećam s njima, ja sam bila kad je kod nas bio rat, isto tako bila izbjeglica i znam kako je to, nije im lako, već pripremamo naše učenike da budu dobri prema njima, da budu suosjećajni i mislim da će to dosta dobro proć'', kaže Maja.

A hoće li ikada doći vrijeme kada na svijetu više neće biti ratova?



''Mislim da treba više žena biti u politici. Ima nešto u tome'', smatra Mia Begović.

''Pa slažem se s time, žene puno brže to riješe i bez sile, one ipak pregovorima odrade cijeli posao'', slaže se Maja Curavić.

Cijelu priču pogledajte u prilogu In magazina!

