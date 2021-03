Izmjenjivanje nježnih dodira i poljubaca u javnosti mnogim su slavnim zaljubljenim parovima sasvim uobičajena pojava, dok drugima grljenje i ljubljenje pred svima ne pada na pamet. Davor Garić je za IN Magazin istražio koje se domaće zvijezde rado prepuštaju strastima javno, a tko romantične poglede i dodire čuva strogo među svoja četiri zida.

Strastveni poljupci, držanje za ruke, zagrljaji i nježni dodiri... Ima li što ljepše nego kad se ljudi vole? Neki zaljubljeni parovi ne mogu skinuti ni usne i ruke jedni s drugih ni u javnosti.

"Zašto ne vidjeti nekoga da se drži za ruku, da se izmjenjuje romantične poglede i poljupce? Lijepo je vidjeti da se netko voli, ja nisam za to da to ostane samo u četiri zida", zaključila je pjevačica Marija Husar Rimac.

Žanamari i njezin suprug Mario, priznaju, katkad su poput zaljubljenih tinejdžera i na ulici. Ivan Šarić i Korana Gvozdić svoju su ljubav ovjekovječili i pred punim studijem i stotinama tisuća TV gledatelja showa ''Ples sa zvijezdama'', a Snježana Mehun ne krije da je u svojeg zaručnika Franza zaljubljena do ušiju. No neke slavne Hrvatice nećete vidjeti u romantičnim izljevima nježnosti u javnosti.

"Ja sam malo po tom pitanju staromodna i ja sam nekako stava da intimu treba sačuvati za sebe. Naravno, poljubac da, ali sad baš da se ljudi valjaju jedni po drugom po cesti...", smatra glumica Jelena Otašević.

"Ja sam dosta suzdržan tip, nisam tip koji naginje izljevima javnih emocija", složila se voditeljica Nikolina Ristović.

Ovaj par je i danas ludo zaljubljen i poljubac je sve, kažu. Može i javno na ulici, no...

"Vi se ne možete na ulici ljubit kao u stanu. Kao da jedeš sladoled! I znate što mene smeta? Kad se ovi mladi ljube i kad se prestanu ljubit, onda se ona briše", zaključili su Barbara i Jimmy Stanić.

Od kada je srela svojeg supruga Miroslava, Indira ne skida osmijeh s lica pa ne čudi da se poljupcima i zagrljajima predaju gdje god stignu. Neke zvijezde ne vole ljubovati pred publikom, no zato se ne libe svoju ljubav obznaniti svijetu na društvenim mrežama. Sandra Perković strastveno ljubi dugogodišnjeg dečka Edisa, Ivan Rakitić romantičnim objavama obasipa svoju Raquel, a ovih su dana i Goran i Nives Ivanišević pozirali zagrljeni i sretni.

"Sve mi je to okej dok postoji neka mjera u tim ljubavnim objavama i kada to netko radi simpatično. Naravno ima i onih varijatni koje izazivaju u nama reakciju ''zbljuv'', bljuje nam se od te romantike i patetike ljubavne", izjavila je pjevačica Nives Celzijus.

Mi pristajemo i na patetiku, samo nek' se vodi ljubav, a ne rat! Bez obzira na to jeste li kod pokazivanja ljubavi javno za ili protiv!

"On je za, ja sam protiv. Ja ne volim to, meni je to više nekako intima, a Boris voli, Bože moj. Boris i njegova žena se vole stalno. Moja supruga i ja se volimo stalno, mi se grlimo, ljubimo, držim oza ruke, šetamo po gradu, briga nas. Šta, pa ljubav je lijepa", izjavili su Ivana Lovrić i Boris Đurđević iz grupe Colonia.

I zato svojoj boljoj polovici pokažite da je volite svaki dan, javno ili u četiri zida.

