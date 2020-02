Kultni zagrebački klub Saloon proslavio je 50. rođendan. Iako njegov plesni podij nije u pogonu, sjećanja na rasplesane noći ne blijede. Izlazaka iz mladosti prisjetili su se Alka Vuica, Sanja, Zec i Marinko. Sandi Cenov imao je posebnu metodu šarmiranja djevojaka nakon izlaska, a jedna je slavna domaća dama često u diskoklub izlazila sama.

Sanja, Zec i Marinko postali su kumovi zagrebačkog kultnog kluba koji je proslavio 50. rođendan. Upravo je njihov evergreen ''Za dobra stara vremena'' i nastao tamo na šanku u jutarnjim satima, nakon lude noći na plesnom podiju 86-e.

Poznati su otkrili kakvi su kad je riječ o noćnim izlascima i diskoklubovima. "Sad nikakva! Dosadna! U ovo vrijeme obično perem zube i idem prema krevetu. Ali nekada, da, bilo je toga jako jako puno", ispričala je Sanja Doležal.

"Bila sam prije bolja, naravno! Sada se veseliš kad te netko pozove. Više nakon 40. ne znaš gdje pripadaš", rekla je glumica Ana Begić Tahiri. "Moram priznati da sam u Saloonu bila svake subote cijelu srednju školu", otkrila je glazbenica Antonija Šola. Prisjetila se kako je to izgledalo. "Pa, gledaj, kad nitko nije htio ići, ja sam išla sama", rekla je Antonija.

Poduzetnica Snježana Mehun nije posustala s izlascima. "Mislim da sam uvijek umjereno luda. Obožavam izlaziti i izlazit ću do kad god budem mogla."

Ana Begić Tahiri otkrila je jesu li je ikad "počistili" iz kluba zadnju. "Jesu! Al', Bože moj!" priznala je glumica.

Oni nešto iskusniji danas su rijetki gosti diskoklubova, no dobro se sjećaju noći provedenih na plesnom podiju. "Sad uglavnom idem u diskoteke samo kad mi plate, to jest kad ja pjevam", rekla je Alka Vuica. No u mladosti je dosta tulumarila.



"A u mladosti sam, pogotovo u Saloonu, bila dežurna, otvarala sam i zatvarala Saloon, bila sam velika čagerica, strašno sam voljela plesati", ispričala je Alka. "Ja sam izlazio samo u klubove u kojima sam svirao jer od nepune svoje 18. godine živim isključivo od glazbe", rekao je Zec.

Kako su izgledali njezini izlasci, otkrila je i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin. "Kako je izgledalo? Zanimljivo, kao mladima danas! Išli smo da budemo viđeni, da vidimo, da se družimo, da se zbližimo, da se rastanemo, bilo je lijepo", rekla je Tihana.

Ali i da se ljubi... ili barem pokuša! Sandi i društvo patentirali su izraz ''frankečiranje. "A šta je izraz frankečiranje? To znaju samo Zagrepčani koji su na Frankopanskoj čekali komade iz Saloona. A kako smo mi imali prve aute tad, raspadali su se, ali su išli, onda je frankečiranje bilo kupit komade na Frankopanskoj... 'Cure, je l' vas treba vozit doma?' Mladost, ludost!", ispričao je Cenov.

Danas dame imaju svoj prijevoz, a kad se izlazi, frajeri su im u drugom planu! "Mi to zovemo 'u punoj ratnoj spremi'. Ide sve u fullu, trepavice, kosa, sve što se može, minice! Svi aduti van! Šljokice, sjajimo, blještimo, vidimo se iz aviona", rekla je Mehun.

Antonija Šola otkrila je kakav ulet frajera u klubu kod nje pali. "To ti je pitanje trenutka! Nekad može biti dobro samo ako te lijepo pogleda i nasmije se, nekad pošalje piće, to je neka kemija, ili je ima ili je nema", rekla je glazbenica. Mehun je objasnila kakva joj vrsta glazbe odgovara u izlasku.



"Mogu otići i na cajke, koliko god to nepopularno bilo, ali ljudi se tamo fantastično zabavljaju. Ja u svom lokalu nisam imala ništa drugo osim housa nikad, ali stvarno moram priznati da se ljudi na cajkama izvrsno zabavljaju", rekla je poduzetnica.

Bez obzira na to kakvom je glazbom obojen vaš izlazak, nemojte zaobići plesni podij. Doležal je nekada plesala do jutra. "Ja sam voljela plesati uvijek. Znalo se dogoditi da uđem u 22, 23 sata i do tri-četiri ujutro ne prestajem plesati", prisjetila se pjevačica.

