Odgovore na ova pitanja saznajte u prilogu In magazina gdje su domaće zvijezde opisale svoja iskustva s poljoprivrednim radovima. Tko će ove jeseni ubirati svoje plodove zemlje, saznat ćete u idućim minutama.

Berba grožđa, branje maslina, kopanje - samo su neki od poljoprivrednih radova u kojima su se iskušali oni koje najčešće viđamo na pozornicama.

''I kopala sam i sadila u životu i podrezivala voćke'', priča Barbara Nola.

''Svake godine masline u 11.mjesecu, to je obavezno i to je doslovno veselje'', priča Ivana Kovač.

''Ja sam čuvala krave i ovce, pomagala sam to raditi susjedima, malo čak i kopam, plijevila sam vinograd, uvijek smo u berbi grožđa'', priča Ecija Ojdanić.

Umor, ali i mnogo dobrog raspoloženja i osjećaja zadovoljstva, dolazi nakon radova na zemlji.

''Mozak na pašu i doslovno guštaš, jako volim prirodu i onda krajnji proizvod koji dobiješ, imamo fantastično maslinovo ulje, svi zainteresirani slobodno me nazovite'', priča Ivana Kovač.

''Ja sam gradsko dijete nisam nikad neke ozbiljnije radove radila, ali evo zadnje dvije godine otkako sam kupila kuću pronalazim svoj mir, meditaciju u presađivanju, kopanju'', priča Csilla Barath.

''Jako me zanima zemlja, biljke, nešto da naraste, to me oduševljava'', priča Goran Grgić.

''Voljela bih puno više imati kontakta sa zemljom i mislim da ću to u nekim budućim fazama života imati", kaže Ecija.

Vlastito poljoprivredno gospodarstvo jednog dana priželjkuje i operna pjevačica Sandra Bagarić.

''Sanjam si jednog dana da imam koze, kokoši, ja sam, rekla mom mužu želim kokošinjac i dva horoza onda bi se svaka kokoš zvala Mala Floramy, grofica Mariata, Traviata to je jedna moja utopija pastorala o kojoj sanjam'', priča Sandra Bagarić.

A kako biste nešto posadili, ne morate imati ni veliki vrt ni živjeti na selu.

''Imam jednu terasicu gdje imam jako puno cvijeća i to svašta nešto volim saditi, volim leći na zemlju, hodati po zemlji, ne bojim se kukaca'', kaže Sandra Bagarić.

''Izuzetno sam ljut na sebe jer mi je puno toga što sam ove godine posadio izgorilo jer me dugo nije bilo u Zagrebu s tim se mučim, pokušavam nešto spasiti. Uporno svake godine sadim, čeprkam i uporno mi to gori'', kaže Goran Grgić.

Iskustvo u poljoprivrednim radovima poznate su Hrvatice stekle još u djetinjstvu.

''U malim vrtlima u Dalmaciji, nemam ovo da imaš stroj, da voziš jer ja ne znam voziti ni auto kamoli traktor, tako da niš od toga. Obožavam zapravo raditi u vrtu'', priča Barbara Nola.

Povratak zemlji - to je trend kojem se okreće sve više ljudi.

''Ja mislim da su najsretniji ljudi i najzdraviji jer zašto su ljudi na selu zdravi i dožive preko 100 godina? Jer imaju svoju zemlju znaju što je u toj zemlji, znaju što sade'', priča Ivana Kovač.

Jer najslađi su oni plodovi zemlje koje sami proizvedemo.

