Oni su uspješni na manekenskom, glazbenom i nogometnom planu, a kakvi su na teniskom terenu? Bili smo na okršaju, gdje su snage odmjerili prva pratilja Miss Universe, bubnjar Pravila igre, bivši nogometaš i umirovljena tenisačica.

Tea Slavica, djevojka nogometaša Brune Petkovića i prva pratilja Miss Universe ima brojne skrivene talente. A rijetko tko zna da odlično barata i teniskim reketom:

''Tenis inače igram od svoje pete godine, prvo sam igrala malo profesionalnije, znala sam igrati 4 sata: dva sata kondicije pa dva sata tenisa, ali to onda više nije bilo za mene. Inače dolazim iz sportske obitelji'', govori nam.

Tea odlično pliva u manekenskim, a odnedavno i glumačkim vodama. Zbog titule prve pratilje zamijetila ju je indijska produkcija, što joj je otvorilo priliku da se okuša u glumačkoj ulozi:

''Bilo je stvarno jedno prekrasno iskustvo, sve je bilo organizirano, cure i cijela produkcija je bila stvarno opuštena i dobra je bila atmosfera svi smo se družili na setu. Definitivno jedno prekrasno iskustvo'', rekla nam je.

Svestrana Tea ipak uspijeva dovoljno vremena provesti sa svojim dečkom, napadačem Hrvatske nogometne reprezentacije, koji u posljednje vrijeme briljira na utakmicama, a njegova ga draga nerijetko bodri s tribina. Tako je bilo i prošlog tjedna u Slovačkoj:

''Bila sam ponosna na njega više netko itko, odigrao je jednu odličnu utakmicu. Nisam nešto previše nervozna prije utakmica, dolazim na utakmice jer mi je gušt gledati dečka dok igra i nadam se uvijek najboljem'', kaže nam.

Koliko je odricanja ipak potrebno u privatnom životu zbog nogometa, zna dobro i bivši nogometaš Silvijo Marić, Tein suparnik na celebrity teniskom maču u parovima:

''Ta putovanja, te karantene, te obaveze jako teško dozvoljavaju da se družiš s familijom onoliko koliko bi htio. Sad se poslije karijere mogu družit sa ženom i kćerkicama što je najbitnije'', priča.

Silvijo je zaigrao u paru s umirovljenom tenisačicom Jelenom Kostanić-Tošić, a Tein je parnet bio bubnjar Pravila Igre Goran Belošević, koji je itekako jaka karika kada je o tenisu riječ:

''Pa ja sam se do 21. godine bavio profesionalno tenisom, čak sam bio juniorski prvak Hrvatske s 18 godina i evo jedna opasna povreda ruke me udaljila za cijeli život, očito mi je bilo suđeno da se bavim glazbom jer s 3 godine prvo što sam radio je bilo sviranje bubnja'', ispričao nam je Goran Belošević.

Svojedobno je trenirao s Novakom Đokovićem, a Goran uvijek ima rezervni plan pa nikad ne zapušta ni obrazovanje:

''Magistrirao sam na ekonomiji prije 4 godine i sad me prije par dana puknulo da upišem doktorat tako da upisujem i doktorat na ekonomiji, ali najviše volim i najveću strast gajim prema glazbi'', priča.

A u svijetu glazbe, neizbježno je imati obožavateljice, što dečki iz Pravila igre itekako znaju.

''To je u opisu posla to je sve jako slatko i drago i tko god kaže da mu to ne godi laže'', Goran Belošević.



Meč je na kraju završio 6:2 u korist para Kostanić-Marić, koji su pobjedu ipak potajno priželjkivali:

Najvažnije je da su se svi dobro zabavili, ali i odradili dozu treninga za taj dan.

