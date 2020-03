Bila je najmlađa natjecateljica na ovogodišnjem izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. Splićanka Đana Smajo, s tek navršenih 17, pronalazi put prema estradnom nebu. U tome joj pomažu i dvojica prijatelja, ujedno sinovi naših poznatih glazbenika Luka Mrduljaš i Rando Stipišić. Jesu li oni predvodnici novog glazbenog vala koji stiže iz Splita te jesu li se Đani ostvarili snovi, zna naš Hrvoje Krolo.

S pjesmom "One" mlada pjevačica Đana otvorila si je put prema glazbenoj karijeri. S visoko plasiranim sedmim mjestom na ovogodišnjem hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije Đanini snovi krenuli su se ostvarivati.

"Tamo je bilo malo znate problema, ja sam se pripala na početku, puste probe, ali na kraju je sve ispalo kako treba. I onda kad sam izašla nekako sam si rekla sad je to to i moraš dat sve od sebe, nesmiš falit, samo nemoj pasti, haha", otkrila nam je Đana.



I to se na sreću nije dogodilo, njezin nastup je prošao itekako zapažen, a u šali kaže sve je lakše kada joj leđa čuvaju Rando i Luka. Oni potpisuju Đaninu pjesmu, a da imaju glazbu u genima dokaz su i njihovi očevi. Luka je sin našeg poznatog autora Tomislava Murduljaša dok je Rando sin kantautora Gibonnia.



"Rando i ja smo imali ovu pjesmu odavno napisanu i tražili smo tko bi je mogao otpjevat. Đanin vokal u principu jako dobro leži ovoj pjesmi i čim je otpjevala od početka do kraja jedanput pjesmu, odmah smo znali da je to to, i odmah smo se bacili na posao", rekao nam je Luka.

Iako Đana ima tek napunjenih 17 godina, njezin glazbeni put krenuo je još dok je bila malena djevojčica, prvi nastup neće nikada zaboravit.



"To vam je bilo u mome selu ja sam vam tu guštala, imala sam 9 godina. Ja sam bila mala i nisam znala je li znam pjevat ali ispalo je da znam i onda sam tu osvojila čak prvu nagradu", ispričala nam je.



I ostalo je povijest, iza nje su nastupi po festivalima ali i sudjelovanja u različitim glazbenim show-ovima. Njezini najveći snovi ostvarili su se suradnjom s mladim dvojecem Lukom i Random. A upravo bi njih dvoje mogli biti predvodnici novog glazbenog vala koji stiže iz Splita. Potporu svojih obitelji imaju.



" Od malih nogu smo i Rando i ja ovde u studiju, rodili smo se u principu u glazbi. Mislim da je to jako dobra stvar jer je to jako utjecalo na nas i imamo jako dobre uvjete za to. Mislim da je to jedan veliki plus šta smo se zapravo rodili u tako jednoj obitelji koja je već od prije u glazbi", izjavio je Luka.



Iako su njihovi očevi potpisnici velikih hitova, njima to ne stvara pritisak. Luka kaže da u glazbi u živaju te to što su im roditelji poznati glazbenici ne utječe na njih. Veseli trio nastavlja raditi na novim pjesmama za naše ali i inozemno tržište, a mi ne sumnjamo da ćemo još itekako pričati o njima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.