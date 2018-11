U seriji ''Na granici'' oni su istaknuti članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lokvica. No mi smo provjerili kako bi se Dino Rogić, Petar Puškarić i Mirko Ilibašić snašli u pravom vatrogasnom društvu. Dečke smo odveli u DVD Sesvete, gdje su dobili nimalo jednostavne zadatke.

Lokvički vatrogasci ponos su svojeg sela na granici. Stoga smo naše televizijske vatrogasce uvalili u stvarne probleme i bacili ih u vatru. Pomogli su im kolege iz DVD-a Sesvete koji imaju dugu tradiciju. Za naše su glumce pripremili posebne zadatke.



''Danas ćemo vidjeti, malo će raditi s aparatom za početno gašenje požara, radit će jednu jednostavnu vježbu za gašenje s jednim C mlazom i probat će se oblačiti kao vatrogasci, malo ćemo se provesti s kamionom, da probaju oblačenje izolacijskih aparata i to je to'', objašnjava Drago Ruga, zapovjednik.

Kad se oglasi sirena, slijedi prvi dio zadataka - odijevanje vatrogasnog odijela.

''Oni imaju brzo vrijeme intervencije. Profesionalcima treba jedna minuta, nama je ipak malo duže trebalo'', govori Petar Puškarić.

Dino Rogić priznao je da nije uspio zapamtiti ni gdje što stoji.



''Sve samo to krivo procijenio, ali eto zapamtio sam s jedne strane da je crijevo broj, numerirano tj. označeno kao A s druge strane B i to je to'', priča nam.

''Najveća stvar koju treba zapamtiti je sigurnost, oko sebe i da si ti dobro obučen i da znaš što radiš. Neke stvari sam zapamtio, neke stvari smo mi malo pobrkali. Bilo je zanimljivo sve vidjeti kad je to više profesionalno i koliko su ljudi spremni i koliko stvari moraju pamtiti i znati a i kako treba biti i spretan i brz'', priznaje Mirko Ilibašić.

Petar je priznao da je zadivljenim tim vrijednim i marljivim momcima.



''Stvarno su se potrudili da svima nama pomognu, ja sam iznimno zahvalan i stvarno treba cijenitiove ljude'', zaključio je.

Zapovjednik DVD-a Sesvete rekao je da su se dečki dobro snašli, te da je siguran da će i tih nekoliko pogrešaka brzo savladati. Glumci su se vatrogascima zahvalili što su ih primili u ime Nove TV.



