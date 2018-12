Ovo je definitivno godina hrvatskih sportaša! Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša Dino Rađa u rujnu je postao član američke Kuće slavnih. Nedavno se s obitelji preselio u Zagreb, a umjesto lopte, u rukama mu je češće električna gitara. Kako Dino zvuči uživo kad ZAsvira na poZOrnici i što o tome misli njegova supruga Viktorija, zna naš Davor Garić.

Ovako zvuči kad se Dino Rađa umjesto lopte uhvati električne gitare. Nekadašnji vladar košarkaških terena, strastveni je gitarist.



''Sve je to stvar koliko želiš vježbati. Meni je nekako u mom DNK da sam uporan'' govori nam.



Dok je žestoko prašio na pozornici, iz publike ga je bodrila supruga Viktorija.



''Ufff, gledala sam ga i mislila sam što sad druge žene kad ga gledaju. Ako ga gledaju očima kojima ga i ja gledam... Bio je frajer'', govori Viktorija.



Rađa se gitare primio prije sedam godina i danas mu je sviranje najbolja terapija od stresa i obveza.



''Kako je bio ozbiljan u košarci pa je postigao sve što znate da je postigao, tako i u glazbi i sviranju. On čega se uhvati to mora biti jedan kroz jedan'', hvali Viktorija svog muža.

I on sam kaže da za jednog amatera puno radi i svira.



''Imam doma nekakvu malu sobicu gdje sam sebi napravio razglas i gdje mogu svirati kad me volja'', priča nam.



Dino gitaru zasad zasvira tek kao gost na koncertima prijatelja glazbenika. Ovog je puta prašio s grupom Buđenje.

''Dina sam upoznao još dok je nosio žuti dres Jugoplastike negdje 80-ih godina. Ja sam bio klinac koji je gledao crno bijeli televizor i nisam znao da su dresovi žuti'', prisjeća se Dino Bakić iz benda Buđenje.



Grupa Buđenje je izdala novi album, a jedino za čim žale je činjenica da na njemu ipak nije zasvirala ova košarkaška legenda.



''Čovjek je počeo svirati gitaru s 44 godine. I to nije kurtoazno sad, za nekog tko je počeo nedavno svirati u tim godinama ovo je doista izvrsno. Da recimo Daleko obala postoji, s obzirom da su oni jako visoki, on bi bio idealan gitarist i peti član benda'', hvali i Bakić svog prijatelja.



Rađa je s cijelom svojom obitelji nedavno rodni Split zamjenio životom u metropoli i to zbog obveza koje ima kao predsjednik Stručnog savjeta u Hrvatskom košarkaškom savezu.



''Klinci, škola, trening, nemaju vremena za ništa, dođe vikend, opet imaju neke utakmice opet nema vremena. U početku nam je bilo teško, ali sad smo prebrodili tu nekakvu aklimatizaciju'', govori.



Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena u rujnu je postao član Kuće slavnih i stao uz bok proslavljenim košarkaškim besmrtnicima.



''To je meni sve nekako nerealno. Ja sam vrlo svjestan svoje karijere i što sam sve u životu napravio, ali ovo me sve nekako, moram priznati, iznenadilo'', kaže.



Prije nego što se popeo na pozornicu, priznaje Dino, danima je plakao od sreće.



''Koliko god sam se pripremao i koliko god sam znao što me čeka toliko kad izađeš na binu neki osjećaj kao da si pod nekakvom laganom anestezijom. Nisi skroz, tu si, ali imaš osjećaj kao da nisi tu, kao da gledaš sa strane'', objašnjava nam.



Nogometaši, košarkaši, skijaši, vaterpolisti, tenisači... Svjetska i olimpijska zlata zasjala su oko vrata brojnih Hrvata. Rađa iz prve ruke otkriva zašto smo toliko uspješni sportaši.



''Ja mislim da mi imamo neku ludu emociju u sebi i da svi sportaši to izbacuju u datom trenutku. Mislim da je to nešto što nas čini različitima od ostalih'', smatra.



Sudeći prema Rađinoj upornosti i emociji, uskoro bi mu sviranje električne gitare moglo postati prioritetno zanimanje.

