Dino Jelusić u Hrvatskoj nije postigao niti približni uspjeh kao u Americi u kojoj ima status zvijezde.

Najskuplji hoteli, limuzine, rasprodane arene po cijeloj Americi - tako dva mjeseca na godinu živi Dino Jelusić.

I to onda kad je na turneji s američkim bendom Trans-Siberian Orchestra. Zašto je uspio na drugom kraju svijeta, a ne u Lijepoj Našoj i kakav je njegov ljubavni staus, ovaj samozatajni student Muzičke akademije otkrio je našoj Juliji Bačić.

"Kad radiš stvarno ko konjina godinama, sviraš u zadimljenim birtijama za male novce, trudiš se, ubijaš se dok netko drugi ima i siguran posao i sve i onda odjednom nešto napraviš vani i tek onda to prepoznaju u Hrvatskoj, mislim to je, to samo ima kod nas, to je stvarno apsurdno", započinje Dino.

U Americi uživa status zvijezde, a u Hrvatskoj su mnogi tek nedavno uočili da je dječak koji je pjevao "Prvu ljubav" odrastao u ozbiljnog pjevača.

"Ja s tim glasom i pjevanjem živim već par godina, samo što su to znali ljudi na mojim akusticima, koncertima, dok šire mase to baš nise znale, jer se tome nije dala prilika u javnosti."

Priliku da pokaže što zna i može, dobio je u inozemstvu, iako je nekoliko ozbiljnih ponuda imao i u Hrvatskoj. Dino zna što želi, a upravo je to u glazbenoj industriji često nepoželjna osobina.

"Ljudi vole nekog tko dobro izgleda i zna pjevati i onda ga prime i onda ga oblikuju, izmjese kao glinu. Ovaj će ti pisati pjesme, ovaj će te obući, ovaj će te gurati na radiju, ovaj na televiziju, a ja sam došao i rekao ja bih radio pod uvjetom da ja pišem pjesme, da ja produciram... Ja točno imam viziju kako to treba izgledati", iskreno priznaje.

A onda je 2016. stigao poziv o kojem je sanjao. Postao je pjevač američkog progresivnog rock benda Trans-Siberian Orchestra.

"Transibirian orchestra je najprodavniji bend u Americi u 2018.godini, drugi je Ed Sheeran, a treći je Shawn Mendes. To je najveći rock show trenutno na svijetu. Najveći rockshow u svijetu je na njihovim zimskim turnejama koju posjete stotine tisuća ljudi, a zarada se, naravno, broji u milijunima. Najbolji hoteli, limuzine, slikanje, autogrami, svi vrište, zvijezda si. Imamo isti catering kao Demi Lovato, isti crew kao Bruno Mars, znači apsolutno svi živi u Americi to dolaze gledati. 500 ljudi iza pozornice brine se da na na njoj sve funkcionira besprijekorno. Mi imamo jaču scenografiju od Iron Maidena i onda skužim onako wow, treba se probuditi, zahvaliti i ne naviknuti se na to."

Možda bi mogao, ali Dino se ne želi naviknuti na zvjezdani status. "Imamo listu u autobusu i ti recimo što god želiš jesti i piti samo napišeš i to te čeka. Ja bih najrađe napisao ćevape, ali znam da toga tamo nema. Jednom sam stavio Snickers čisto iz dosade i donijeli su mi kutiju od metar i pol, što je najgore, uspio sam to pojesti do kraja turneje", kroz smijeh priča talentirani Dino.

"Kad vidim koliko su ljudi vani neopterećeni i prizemljeni, onda mi je malo jadno kad vidim neke svoje starije kolege s estrade koliko su onako high. Onda se mislim upoznao sam 10 puta veće zvijezde od tebe u Americi i bile su prizemljenije, to je ono što mi smeta kod nekih hrvatskih zvijezda. A on hrvatska pop zvijezda neće postati, jer žestokog se zvuka ne želi odreći ni pod koju cijenu.

Povezivali su ga s glumicom Tarom Thaller pa ovih dana sve zanima je li srce ovog Slavonca zauzeto.

"Ako ulazimo u neke dubioze, imaš li curu, nemaš li curu. Da, ima curu - kako to mijenja nečiji život? Ili ne, nemam curu. Da, imam curu -ajme zašto ima curu, ne, nema curu- super nema curu. Nakon 5 minuta život tog čovjeka će potpuno isto ići."

S nepunih 27 godina i uspjesima koje već sad ima iza sebe, Dino je najbolji primjer da kad je glazba u pitanju, ne postoje granice, a njemu je granica - samo nebo. Cijeli intervju pogledajte u galeriji.

