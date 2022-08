Ekipa In magazina u Puli je srela, na domaćoj sceni umalo zaboravljenog, Dinu Bubičića. Bivši mister Hrvatske danas plijeni pozornost novim imidžem. Aleksandri Keresman otkrio je sve o životu daleko od kamera, postoji li nada da se vrati u modni svijet te tinja li želja za novom ljubavi.

Dugogodišnji odmor od svjetla reflektora, Dini Bubičiću, čini se, iznimno je godio. Na rijetkom izletu u modni milje, bivši mister Hrvatske nije mogao proći nezamijećeno, posebice zbog novog imidža.



''Slušam s vremena na vrijeme da muškarcima, odnosno meni, dobro stoji sijeda, ja je ne skrivam, genetski je tu i godine su napravile svoje, nosim se dobro s time i mislim da čak ima neki pozitivan efekt u svemu tome i da žene dobro gledaju na to, sa smiješkom'', kaže.



Pa kad već stari kao vino, ne bismo se začudili da u nekom trenutku Dinu ponovno ugledamo u modnom svijetu.



''Sebi sam rekao nikad ne reci nikad. Sigurno da se može desit nekakav angažman iako sam ja u nekim skroz drugim vodama sada, nisam zatvorio vrata tome. Ako dođe neka ponuda zašto ne. U svijetu toga ima dosta, puno pogotovo muškaraca koji rade 40 plus, koji su dosta traženi pa eto možda se nešto u Hrvatskoj ponudi za mene'', priča.



Zasad uživa u opuštenoj anonimnosti potpuno drugačijeg zanata.



''Da, Dino je skoro 10 godina unazad otišao u pomorski svijet, na moru sam, radim, zadovoljan, sretan, ne provodim toliko vremena u Hrvatskoj koliko sam vani ali eto sve ima svoje prednosti i mane'', kaže.



A sudeći prema društvenim mrežama, na kojima su apsolutni centar Dinina svijeta sinovi Leonid i Noel.



''Jedan ide u 6. razred, drugi ide u prvi, veliki su, vrijeme prolazi, od kad su oni došli na svijet mene nema u medijima toliko pa znači da je dosta vremena prošlo. Svako slobodno vrijeme provodim s njima i to je nešto nezamjenjivo, moja sadašnjost i budućnost, već to traje neko vrijeme da smo Ivana i ja razdvojeni i da sam ja sa njima i trenutno ne bih promijenio ništa jer mi je stvarno super u životu'', kaže.



Dinina i Ivanina ljubavna priča, koja je započela na Farmi, okrunjena sedmogodišnjim brakom, krah je doživjela 2019. No, bivši supružnici ostali su složni u odgoju sinova, koji su preokrenuli njegov svijet naglavačke.



''Ja sam bio jedno veliko razigrano dijete i tako sam išao kroz život a onda me očinstvo baš onako uozbiljilo. I dalje sam ja dijete ali sad su oni prioritet. Čudno je što danas nisam s njima jer sam stalno s njima i htjeli su bit ovdje al jednostavno nisu mogli. Treba i tati malo odmora i uživanja'', kaže.



A ako jednog dana požele tatinim modnim stopama…



''Ne bih imao ništa protiv, meni je bilo lijepo, u skladu s vremenom i godinama mislim da sam to dobro iskoristio, lijepo sam se zabavio, bilo je super vrijeme. Ne bih im rekao ne, dao bih im sigurno nekakav savjet, usmjerio ih al ne bi im rekao ne, ako se oni vide u tome, ako ima prilike zašto ne'', kaže.



Sretno ispunjen očinstvom, Dino jedino priželjkuje novu ljubavnu priču.



''Sam sam trenutno, ali otvoren sam za ljubav i htio bi imati nekoga pored sebe jer bilo bi lakše i meni i djeci'', zaključio je.



Vjerujemo kako ga negdje zasigurno čeka ljubavni happy end.

