Bio namaz od batata i čokolade, nekome možda zvuči neobično no Diana Prpić čvrsto je vjerovala u svoj proizvod. I tako je nastala batela. Diana je nastavila stoljetnu obiteljsku tradiciju bavljenja poljoprivredom, ali na drugačiji i inovativniji način. A njezinu priču možete pogledati već ove subote u jedinstvenom projektu Nove TV i Spara Hrvatska - Startaj Hrvatska. Dio te priče podijelila je i s našom ekipom.

Malo mjesto Brežani, nedaleko od Karlovca, dom je batele. Slatki je to namaz od batata u kojem možete uživati bez grižnje savjesti. A za njezinu recepturu zaslužna je Diana Prpić.

"Jednostavno, razmišljala sam batat sam po sebi je sladak, ima zaista i zdravstvena svojstva, pri vrhu je što se tiče lječenja i kancerogenih bolesti i svega, tako da sam povezala to sa čokoladom. Koja ono pokaži mi osobu koja ne voli čokoladu i jednostavno je došla ta ideja da napravim neki slatki namaz, tako je nastala prva moja batela, koja je tamna, jednobojna. Mama je prva probala batelu i kada mi je ona rekla i dala zeleno svjetlo i to je bilo to", ispričala je Diana.

Diana je cijeli život u poljoprivredi. Odrasla je na selu i nastavila obiteljski posao.

"Imamo dosta voća i povrća. Prvo smo počeli sa jagodama radit džemovei od prvoga dana otkad radimo džemove, htjeli smo da te naše proizvode mogu jesti sve naše dobne i zdravstvene skupine, to nam je bilo jako bitno. Tako da su svi naši proizvodi bez šećera, koji ne dižu šećer u krvi tako da smiju jesti sve zdravstvene skupine i jednostavno mi je batat bio prva i jedini uvjet da od njega napravim nešto", rekla je.

A ovaj slatki krumpir ima svoje brojne prednosti, baš kao i batela. Bogat je manganom koji pridonosi održavanju zdravlja kostiju i metabolizma te stvaranju energije.

"Batela je proizvod koji, za koji ja želim, koji mi je zbilja san da bude svakodnevna namirnica na stolu svih dobnih i zdravstvenih skupina. Zato što ona nema alergene, nije napucana sa kalorijama, nema puno masti i šećera", istaknula je Diana.

Diana je od Batele napravila jedinstven proizvod u Hrvatskoj, ali i svijetu, a Batela se ponosi brojnim certifikatima, od kojih su najvažniji "eko“, "bez glutena“ i "bez laktoze“.

"Osnovni sastojci s kojima sam krenula prvoga dana i dan danas su u bočici, samo sam morala malo pojačati što se tiče slatkoće, to recimo sam u početku profulala, ali svaka sljedeća bočica je dolazila do savršenstva", objasnila je.

Dianina najveća želja je da uspije živjeti od Batele. "Imam velike snove, ne skrivam to i zbilja bih htjela da to postane svakodnevna proizvodnja, da svaki dan zveckaju pune bočice batele, da se okreću u dvorištu šleperi, samo da ih onako ispraćujem pune sa batelom i samo neka ide", rekla je.

Kako je Diana došla do ideje o Bateli, zanimljivom spoju batata i čokolade, kako je tekao njezin put od studija prava do poljoprivrede na obiteljskom imanju, tko joj je uvijek bio najveća potpora, a na koje je sve nedoumice i probleme nailazila na svojem poduzetničkom usponu sve do ulaska u ''Startaj Hrvatska'' te kako joj se promijenio život zbog nevjerojatne prilike koja joj je ovim projektom dana, saznat ćemo u emisiji u subotu u 18:15 na Novoj TV.

