Članovi benda ''Pravila igre'' otkrili su nam otkrili svoje ljubavne statuse, ali i ekskluzivnu vijest da kreću u pohod na inozemno tržište s pjesmama na njemačkom jeziku.

''Pravila igre'' u mjesecu ljubavi odlučili su igrati prema malo izmijenjenim pravilima. Svojim su koncertima dali dodatnu dimenziju pa su svirku preselili u kinodvorane, na svojoj 3D turneji.



''Radi se o jednom novom konceptu live koncerata koji su pomiješani sa filmom, predstavom, kazalištem, mjuziklom, sa efektima, stvarno do sada nevišeno na našim prostorima'', rekli su nam.

I to na oduševljenje publike, za koju ni ne skrivaju da je gotovo 100 posto čine dame.



''93! Ovih sedam muškaraca su slučajno došli, ili se našli tamo ili su ih njihove bolje polovice dovele. Ja bih rekao da je 93 jedan fini postotak'', objašnjavaju.



E, pa, drage obožavateljice ''Pravila igre'', iako vi to vjerojatno već znate, upitali smo momke kakav im je ljubavni status, a tko je slobodan, a tko zauzet pogledajte u našem video prilogu.



A tajni nema kada su u pitanju neobična iskustva s obožavateljicama.



''Ja nikad neću zaboraviti naš prvi nastup s Ivanom u Istri na jednom kocnertu, pored Pazina, kada je jedna mlada dama nakon koncerta bila prva u redu za fotkanje i potpise i ni manje ni više otvorila svoje poprsje i htjela s ružom da se on potpiše''. prisjećaju se.



''Krasopisom! Krasopisom! Bilo je mekano, mirišljavo i ruž je genijalno dobro upijao se na tu kožu tako da pamtim kao da je bilo jučer'', dodaju.



Ovi ambiciozni glazbenici slijede svoje snove. Sljedeća je postaja - internacionalna karijera.



''Ja bih nadodao da pošto uvijek kod vas one najveće, najrevolucionarnije tajne otkrivamo, pa i ovaj put neće izostati. Pripremamo nešto jako skoro da ćemo zapjevati, odnosno ovaj mladi gospodin, na jednom jeziku a da nije engleski i da nije hrvatski'', govore.



Dečkima želimo sreću u proboju na inozemno tržište, no njihova domaća publika ne mora strahovati.



''Ono što bih ja volio napomenuti je da paralelno radimo na trećem albumu. Neprijatelj nikad ne spava, pa tako ni mi. Već se kuha u kuhinji Buljan - Pravila igre nešto jako zanimljivo. Album bi svjetlo dana trebao ugledat sljedeće godine'', otkrili su nam.



Pravila igre nastavljaju svoju 3D turneju. Nakon Osijeka i Rijeke, zasvirat će u kinodvoranama u Splitu, Varaždinu i Zagrebu.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.