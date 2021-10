Dario Šimić jedno je od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sporta. Nekadašnji branič velikih klubova, čovjek sa 100 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, danas je uspješan biznismen. U razgovoru za In Magazin Dario je otkrio kojim se prijevoznim sredstvom najradije koristi njegov sin Roko, što najčešće savjetuje mladim nogometašima te koja je tajna njegova 21 godinu dugog braka.

Projektom ''Živjeti zdravo'' Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tisuću osnovnih škola diljem Hrvatske, koje nemaju sportsku dvoranu, opremljeno je poligonima za tjelesnu aktivnost školske djece, a kao potpora, na njegovu predstavljanju bili su i naši poznati sportaši. Kakav je on bio u školi.

''Mi smo se puno kretali, navike su bile drugačije, bilo je lakše. Djeca imaju danas druge navike, igrice nisu loše, ali trebalo bi se kretati'', zaključio je.

Dario je sa 16 godina postao najmlađi debitant u povijesti Dinama, s 20 je postao hrvatski reprezentativac, a s 23 je osvojio broncu u Francuskoj. Nekadašnji branič velikih klubova danas je uspješan biznismen, a u budućnosti možda i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Vježba li još?

''Pa pokušavam vježbati, iako nije lako, ali pazim na ishranu i to mi puno pomaže. Djeca se isto bave sportom pa je to lakše i ja uz njih pa onda pomalo svi zajedno. Kretanje ne nedostaje, a pokušavam ih educirati iako to nije lako jer oni se primaju za slatko i ono što nije zdravo'', priznaje.

Dario je otac četvorice sinova. Najstariji Roko već odavno je proglašen jednim od najvećih talenata hrvatskog nogometa, a da ima taj sportski gen, složit će se i tata.

''Svi smo subjektivni prema djeci, ja sam sretan da uživaju u tome što rade. Roko je sad u Salzburgu, lijepo mu je, uči jezik, ide biciklom na trening pošto su tamo staze zastupljene, nije samo razmišljanje tko će kakav auto voziti'', priča Dario.

Govoreći o životu sportaša i Dario se slaže kako velik broj njih dosta loše živi: uglavnom ne završavaju srednju školu, brzo su gotovi s karijerom, tek dva posto ih uspije, a izazovi s kojima se jedan sportaš susreće doista su veliki.

''Ja vrhunskim sportašima uvijek savjetujem da se prvo školuju, probaju, treba puno raditi i probati i onda uspjeh, jer su igrači spremni u 35, godini na poslovnu karijeru'', objasnio je Dario.

Nogometnoj javnosti je poznat i kao jedan od onih uz čije se ime nikad nisu vezali skandali. U sretnom je braku s Jelenom 21 godinu.

''Slažemo se dobro, imamo uspone i padove, četvero djece, sve je u redu, lijepo je kad imaš nekog i slažeš se s njim'', zaključio je.

