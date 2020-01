Danijela Martinović piše, pjeva, a nerijetko promijeni i po nekoliko država u samo tjedan dana. Nakon povratka iz Dubaija, a prije odlaska u Makedoniju, Danijela je odvojila vrijeme za IN magazin te progovorila o novoj pjesmi i videospotu, ali i jednom nezaboravnom iskustvu koje ju je obilježilo do kraja života.

Nova pjesma i videospot Danijele Martinović odišu malo drugačijim ugođajem od onog na koji smo navikli od ove vrckaste i uvijek dobro raspoložene pjevačice. Balada ''Čovjek bez adrese'' podsjetit će nas kako u životu moramo objeručke prihvatiti i druge emocije osim sreće:

''Ja mislim da je tuga bazni, naš nekakav temelj. Mislim da iz tuge može tek izaći prava sreća.

''Čovjek bez adrese'' - svaka je žena bar jednom bila u situaciji da je voljela i da čovjek pored nje nije znao da je adresa tu. Da adresa nisu zidovi, da je adresa uvijek u onoj osobi koju voliš i koja te voli, puno više u onoj osobi koja te voli'', objašnjava Danijela.

A ovaj je ugođaj pjesme Danijela željela prenijeti i na crno-bijeli minimalistički videospot:

''Najsličnija mi je bila po svemu po snimanju spota ''Neka mi ne svane''. Nije nam to bio nikakav smjer da smo se referirali na nešto.

Danijelina turneja Neopisivo ide dalje po regiji. Za Valentinovo će nastupiti u Makedoniji, gdje joj se ljetos dogodilo nešto neopisivo, što će pamtiti cijeli život. Naime, djevojka Ana Dedova joj je na pozornici uručila dar - knjigu poezije "Tvoje anđeosko lice", posvećenu upravo njoj:

''Kada sam je pitala sa strane, nakon koncerta kad smo došli, Ana zašto ja? Onda mi je ona ispričala jednu priču koja je zaista posebna pa ću iskoristit priliku. Ona je imala 17 godina i išla je na jednu od svojih ključnih i najtežih operacija o kojoj joj je ovisilo puno toga u životu. Kad je ulazila u operacijsku salu uhvatila je doktora za ruku jer je čula neku pjesmu na radiju i pitala je doktora tko je ovo? On je rekao to je Danijela, to je pjevačica iz Hrvatske. Ona je rekla ne, to je anđeo. Ja sad znam da sam sigurna i da me možete voditi na operaciju'', prisjetila se Danijela.

Do mnogih dopire i svojom knjigom poezije Šalabahter života, a razmišlja li i o autobiografiji?

''Da, da, razmišljam o autobiografiji. To bi bio neki roman, ne znam ni sama kako to nazvati. Ja izmišljam neke svoje nazive. Ni ovo nije neka forma, mi smo je nazvali motivacijski poetski zapisi što to zapravo i je. Nakon treće knjige koja će izaći krajem godine ove godine, sada smo u fazi promoviranja ove. Već imam nekakav kostur na kojem radim'', otkrila nam je.

Prve dane 2020. Danijela je odlučila provesti na godišnjem odmoru pa je tako nekoliko dana bila u Dubaiju kod prijateljice:

''Svi nasmijani, svi dobre volje, svi sretni, svi zadovoljni, svi su tu da ugode. Možete ih vraćati 30 puta, oni će sa istim osmijehom nešto napraviti. Stvarno se vratiš sa takvih putovanja obogaćen definitivno'', smatra pjevačica.

Novogodišnjih odluka nema, kaže, a svima bi poručila sljedeće:

''Jako su nametnuti parametri. Moraš se ponašat onako, moraš izgledat ovako, moraš bit u trendu. Sve to treba odbaciti. Jer svi smo mi samo mi. Jedni, jedini, neponovljivi'', zaključila je.

