Predavanje ''Putevima jedne molitve'' Danijele Martinović u prostorijama crkve sv. Frane u Zadru pokrenulo je brojne komentare.

Svoje su mišljenje o Danijeli i njenom predavanju dali i franjevci koji su se navodno ogradili od njezinih svjetonazora. No tu se pomutnja nije zaustavila nego je u priču upletena i njezina sestra Izabela. Zbog čega je nastala ova medijska zavrzlama i pravu istinu Danijela je otkrila našem Davoru Gariću.

"Prije godinu i pol ja sam pristala odraditi humanitarni koncert koji je organizirala obitelj Blaslov, koja ima Udrugu za leukemiju. Kada sam došla tamo i nakon predivnog koncerta, gospođa Blaslov me pitala hoću li doći u jedan mali prostor u sklopu crkve svetoga Franje u Zadru u koji dolaze ljudi koje oni vole i pričaju priče raznih tema. Istoga trena sam to objeručke prihvatila, ne znajući u tom trenu o čemu ću pričati, kako će to ići, ali srce me vuklo jer sam bila nevjerojatno zahvalna i sretna jer se dogodilo nešto potpuno u mome neznanju. Paralelan život moje molitve se odvijao i ta plima ljubavi me odvela na to mjesto koje je bilo spektakularno", objasnila je Danijela.

No čini se da nisu svi to tako shvatili obzirom da su se i franjevci iz navedene crkve ogradili od Danijelina predavanja i svjetonazora.

"Pisanja su počela od ljudi na nekom portalu koji uopće nisu bili na predavanju. Nemaju pojma o čemu sam ja tamo pričala nego su izvukli iz nekih mojih bivših intervjua polovične informacije, složili ih u konstrukciju svoju i to plasirali mrtvi hladni. To s mojom vjerom nema veza, ja sam katolkinja bila, ostala i ostati ću. Ja se u svojoj vjeri osjećam savršeno komforno i sve što ja imam to su moji temelji nepromjenjivi. Ali volim sticati različita znanja, smirivanje uma nije nikakva tehnika koja se kosi s bilo čime jer mi svi prirodno dolazimo u to stanje. I zato se preporučuje moliti prije snimanja", izjavila je Danijela i dodala kako se čula s dotičnim franjevcima.

"Oni su isto zatečeni time, nisu znali zašto i morali su s3e ograditi od nečega što nisu vidjeli ni čuli. Zato ja potpuno razumijem njihovo ograđivanje", zaključila je Danijela.

Međutim, priča se tu nije zaustavila. Danijelina sestra Izabela upeletena je u cijelu priču.

"Moja sestra je bila bolesna, to svi znaju. Ja sam joj prva sugerirala da o tome zaista ne treba pričati. U tom cijelom predavanju ja sam otprilike rekla nešto nalik ovome; prolazeći kroz iskustvo teške bolesti u svojoj obitelji ja sam, jedan, dva, tri i tako dalje", pojasnila je.

Danijelina predavanja zapravo imaju jedan novi cilj.

"Ja sam optimistična, prenosila sam radost, veselje života. Takva sam po svojoj prirodi. Međutim, prolazeći kroz neku bol koja se simultano događala u mom životu i kada objasnim kako sam to ja prošla, čime sam se sve pomagala prolazeći kroz to iskustvo boli, tek sada istinski mogu reći "ide mi, u životu ide mi". To nije bol koja vas određuje. Naprotiv, ona je nužna da bi stvarno otkrili prave životne vrijednosti jer više se nećete zamarati nebitnim stvarima", poručila je Danijela.

A planira li uskoro neka nova predavanja nije nam otkrila.

"Jako me puno ljudi zovu. Stvarno nemam plan, kao što nisam imala plan da će ovo biti", izjavila je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

