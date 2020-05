Poznata splitska pjevačica i spisateljica Danijela Martinović i za vrijeme izolacije ustaje između 5 i 6 ujutro, a u pauzama kreativnog stvaranja, pomaže svojim prijateljima savjetima oko novonastale situacije. Otkrila nam je kako joj izgledaju dani u izolaciji, što radi, ali i koje su joj stvari u životu postale nevažne.

U predgovoru zbirke poezije Danijela Martinović napisala je kako je morala pronaći pravu sebe te je svaki dan počela živjeti kao da je najposebniji ili posljednji te je čitatelje potaknula da, gledajući i osluškujući, u sebi osjete - neopisivo. Danas je ova zaigrana djevojčica napokon istinski zadovoljna i sretna osoba.



"Definitvno se ne možemo distancirati od onog što se događa, kolektivno stanje straha je najteže iskustvo i na to se trebalo priviknuti. Nepoznato je, nismo znali što će se dogoditi, kako ćemo isplivati, gdje ćemo, kako ćemo se vidjeti za mjesec, dva. U tim okolnostima meni je trebalo par dana da se osvijestim što je to sve, što se događa oko nas i prihvatila sam to što se događa i mislim da je to pravi odgovor. Pokušavala sam biti fokusirana, nisam zalutala u budućnost što će s nama svima biti ali intenzivno je i izazovno iskustvo, ali mislim da nas takva iskustva čine boljim ljudima", zaključila je.



Danijela kaže kako se trudi živjeti u sadašnjosti, ne osvrćući se na prošlost ili budućnost jer u suprotnom propuštamo život, kakav god on bio.



"Ja sam vjerna svojoj lijepoj disciplini, još uvijek se ustajem između 5 i 6 ujutro bez obzira na okolnosti kakve jesu. Počele su me neplanski zvati moje prijateljice da me traže savjet da ih smirim, uputim kako da provedu vrijeme, kako da se suoče sa sobom. Mnogo ljudi je ovo teško, nisu se pripremili na susret sa sobom, a to je ono što nas čeka prije ili kasnije", objasnila je Splićanka.



Danijela je izdala i novi CD. Sastoji se od njezinih najdražih 18 pjesama koje su potpuno prearanžirane uz 6 instrumenata, poput violine, harmonike te udaraljki, a na njemu je i pjesma ''Čovjek bez adrese'' za koju prvi put potpisuje koautorstvo na glazbi i tekstu.

"Pišem, puno pišem, zapravo mi se potpuno razjasnilo što želim, s čime sam istinski sretna, što radim da bi pomorila neke stvari zašto radim kompormise, čega se bojim. Za mene je ovo bilo transformacijsko iskustvo, revitirala sam svoje slikovnice, o anđelu i malu damu, napisala sam malu knjižicu i počela sam pisati slikovnicu to jest bajku za djecu", otkrila nam je.



Pjevačica kaže kako se trenutačno nalazimo u jednom izazovnom povijesnom vremenu u kojem će se život mjeriti do trenutka i nakon pandemije. Budući da su koncerti do daljnjeg otkazani, njezino zanimanje je sada jedno od najugroženijih. Kako će izgledati nastupi u budućnosti, to zasad nitko ne može predvidjeti.



"Ja osobno nisam zabrinuta jer uvijek će se nešto dogoditi, do sada se pokazalo da smo sve preživjeli. Otvorit će se nova polja koja sada ne možemo pretpostaviti, ako se većina ljudi ne može naći na istom mjestu, a mi o tome ovisimo, ne znam, ali možda ćemo ovako pjevati, razgovarati. Ono što sam ja oduvijek željela s publikom, kako sam radila s koncertnim programom "Neopisivo" koji objedinjuje poeziju i novi zvuk, želim taj osobni kontakt i zato sam uvela koncerte u teatre manje, intimnije prostore i onda osjećam ljude", objasnila je.

A shvatila je sada i bez koliko stvari možemo u životu.

"Vau, ja sam toliko fancinirana bez čega sve možemo i koliko je ovo na jednoj razini jako dobro jer svi smo se vratili sebi. Naši najbliži, koliko smo ih zapostavili zbog ritma života. kad te vrtlog uhvati treba ti velika snaga ostati pribran. Možemo bez frizera, pedikure, manikure, kad si sretan i ispunjen onda je to nešto posebno. Ja sam sve to reprogramirala i osjećam se kao novorođena", priznala je.



U suradnji s talentiranom umjetnicom Dalijom Katavić, Danijela u budućnosti planira predstaviti i liniju nakita imena ''Neopisivo'', inspiriranu njezinom knjigom poezije. U ovim teškim trenucima najviše uživa u vlastitom vrtu s kornjačama, mandarinama, limunom i ružama te se veseli malim stvarima koje itekako život čine ljepšim.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.