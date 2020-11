Damir Kedžo definitivno je odlučio - neće se prijaviti na Doru 2021. Nakon otkazivanja ovogodišnjeg Eurosonga, za razliku od brojnih drugih zemalja koje su svoje pobjednike samo prebacile za sljedeću godinu, u Hrvatskoj to nije slučaj pa Kedžo neće okusiti čari velike eurovizijske pozornice, unatoč pobjedi na Dori. Pjevač je za In Magazin ekskluzivno otkrio i kako su mu izgledali dani kada se borio s koronavirusom.

Početkom listopada Damir Kedžo svoje je obožavatelje obavijestio da je pozitivan na koronavirus. Dva je tjedna proveo u samoizolaciji, no nije imao značajnije simptome.

"Simptomi su bili relativno blagi, tu je bila temperatura od dva dana, bol u kostima, ostao sam bez osjeta njuha i okusa ali ono što moram reći je da sam ja netko tko je savršene kliničke slike, ajmo tako reć. Ne pijem, ne pušim, ne bančim, redovito treniram, barem vjerujem da dobro i zdravo jedem. Tako da ne želim uopće razmišljat o tome kako je ljudima koji su dan danas u strahu i koji su na kraju krajeva izvukli deblji kraj s koronom", ispričao je Damir.

O svojem iskustvu s koronom Kedžo je progovorio javno kako bi sve potaknuo da se više brinemo jedni o drugima jer nisu svi te sreće da prođu s lakšim oblikom Covida 19.

"Ja se i dalje ponašam kao i prije nego što sam koronu dobio. A to je da apsolutno nosim masku, držim razmak, jer mislim da nije samo stvar u nama samima, ja prvenstveno razmišljam o tome kako je drugim ljudima oko mene i hoću li možda nehotice ja njih zaraziti", istaknuo je pjevač.

Kedžo je koronu ostavio iza sebe i glazbeno je aktivniji nego ikad. Priprema nekoliko novih singlova, a prvi u nizu je ''Sjeti se''. Videospot za ovu moćnu ljubavnu priču s ne baš ''happy endom'' Kedžu će prikazati u jednom sasvim novom svjetlu.

"Ne bih rekao da nije happy end, zapravo je više melankolija. Odrasli ljudi nemaju tako nekakve, po meni barem, tako nekakve velike izljeve negative, ja se nadam. Mislim da je pjesma o dvoje ljudi koji se i dalje vole. Pa jedno nagovara drugo da budu skupa. Po meni kako ja doživljavam pjesmu sve je još i dalje nerazrješeno", objasnio je.

Kakva je Kedžina ljubavna situacija u stvarnom životu, nije nam htio otkriti, no recept prema kojem bira pjesme, nije tajnovit.

"Pa kod mene ide prvenstveno da se to meni svidi, da ja to prepoznam i onda najčešće i publika to prepozna. Znalo mi se dogoditi par puta, priznat ću da sam malo kalkulirao i to nije bilo dobro, ali samo zbog činjenice biram pažljivo pjesme zbog toga to moraju sve biti pjesme koje ću ja pjevati Bog daj i za 50 godina", naglasio je pjevač.

Znači li to da se vidi na pozornici i s osamdeset?

"Da, da, apsolutno! Vidim se s osamdeset... Dobro, vidim se posvuda, ali s osamdeset bih volio koncert u Areni Zagreb sa filharmonijom, evo. To vidim s osamdeset, ne pitaj me šta vidim s 90, nećemo ići toliko daleko", rekao je Damir.

Vidi Kedžo i mnogo bližu budućnost. Nakon ovogodišnje pobjede na Dori i otkazivanja Eurosonga, hrvatska delegacija ipak je odlučila da, za razliku od brojnih drugih zemalja, našeg pobjednika ipak neće poslati na to natjecanje dogodine, no Kedžo smije ponovno na hrvatski izbor. Sada je pala definitivna odluka i neće se prijaviti na Doru 2021.

"Jedini razlog zašto sam se ja i prijavio na Doru je jer sam čuo pjesmu u koju sto posto vjerujem i za koju sam smatrao da bi bila izvrsna predstavnica Hrvatske na Eurosongu. Po meni s moje strane je suludo očekivati i trenutno nije uopće da sam razmišljao o prijavljivanju, a i nemam pjesmu u koju bi vjerovao na taj način i da je vidim na tom stageu tako da ništa od mene po tom pitanju", istaknuo je Kedžo.

Zato je fokusiran na svoje nove projekte, s kojima planira na vrhove top ljestvica, ne samo u Lijepo našoj.

"Em izlazi jedna pjesma na engleskom, i ono što me posebno veseli jedan duet s jednom pjevačicom iz regije koju iznimno cijenim i pjesma u koju baš jako vjerujem", rekao je pjevač.

Ipak, katkad mu treba i malo odmora i samoće. Takve trenutke najradije provodi s kujicom Gigi na kakvom šumovitom brdu.

"Kako si to lijepo rekao s Gigi na brdo, da. Volim otić u prirodu prvenstveno i naravno da to Gigi to još više voli. Gigi je taj tip psa koji može napraviti 40 kilometara bez problema. Nekidan sam išao trčati, odradio sam 9 kilometara, mislio sam da će joj to biti dosta, međutim kad smo došli još je, ja to volim reć, da se pokvarila. A to je kad uđe u svoj ludi mode i onda trči oko stana bez prestanka 30 puta", otkrio je pjevač.

Kedžin novi singl ''Sjeti se'' uskoro će se zavrtjeti, a jedino što ovom kreativcu nedostaje su, naravno, koncerti.

"Nikad, ja mislim do sad u životu nisam bio toliko aktivan po pitanju stvaranja glazbe i bez obzira što nam je 2020. svima nekako donjela to neko primirje, moram reć da je ja završavam u petoj brzini i to me jako veseli", naglasio je Damir.

Sjećat će se Kedžo ove 2020. koja je za njega bila itekako turbulentna. No poznavajući ovog Omišljanina, pamtit će samo sretne dane! Pjesma ''Sjeti se'' svakako će biti jedna od njih.

