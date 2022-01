Ako ste mislili da je infuzija smo za osobe lošeg zdravstvenog stanja - varate se. Tekućina koja sporim kapanjem najčešće nudi trenutačno olakšanje sada je našla primjenu i u estetske svrhe. Siniša Glumičić za In magazin je otkrio čudesnu moć infuzije.

Brojne zvijezde znaju da je izgledati dobro važno, ali još je važnje osjećati se dobro.

''Ja mislim da vi danas nemate nijednu A listu holivudskih glumaca, počevši od Brada Pitta do njegove bivše Angeline Jolie pa sve do obitelji Clooney koji redovito idu na rejuvinacijske ili recovery infuzije. Justin Bieber recimo, to nije tajna, imate fenomnalnih spojeva koji u 30 minuta vraćaju životnu energiju na zavidan nivo koji ne možemo samo tako postići'', objašnjava doktor Siniša Glumičić, spec. maksilofacijalni kirurg.

Justin Bieber i Adele ne kriju kako jednom tjedno odlaze na infuzijsku terapiju obogaćenu vitaminom B12 zbog anti stres efekta na stanice.

''Ova pandemija kolikogod je zla donijela, donijela je i nešto dobro. Shvatili smo da čovjeka možemo ne samo rehabilitirati nakon bolesti i stresa, nego i podignuti životnu energiju, libido, i doći do rejuvenacije stanica kože, kose, noktiju, znači, današnja saznanja o infuzijskim mogućnostima su otišla stvarno u nebo'', govori Glumičić dok objašnjava da se nalazi u infuzijskoj sobi.

''Imamo sreću da je s nama došla Magdalena, pacijentica iz Austrije, inačebivša Miss Poljske, njihova najpopularnija misica. I danas je njezina kćer bila operirana, a njoj smo napravili rejuvenacijsku infuziju da joj malo rehabilitiramo organizam, poboljšam kožu i ten, i mislim da će sad dolaziti svaka dva mjeseca'', govori Glumičić.



''Čula sam da bi ova infuzija trebala biti posebna i napraviti da se osjećaš bolje, zdravije, opuštenije, ali da još uvijek imaš energije i zbog toga sam je odlučila isprobati'', govori Magdalena.

Infuzija će djelovati na organizam istog trena, ali pozitivne efekte primijetiti ćete i u idućim danima i tjednima.

''Imamo nekoliko različitih infuzija koje su sada zahvaljujući novim spojevima aminokiselinama, peptidima, došle u modu. Podijelili smo ih u neke tri osnovne skupine temeljene na američkim iskustvima. To je rejuvinacijska infuzija koja pomlađuje, znači, ona usporava starenje stanica. Smanjuje duboke bore. E onda imate jaku rejuvenacijsku infuziju, dodate uz jake B komplekse glutation L-alergen L- taurin, jedan cijeli mix kojistrahovito djeluje na kombinaciju stanica'', govori Glumičić.

Upravo se po tim dodatcima ovakve infuzije razlikuju od obične, koja se uglavnom temelji na rehidrataciji organizma. Trenutačno je jako popularan 'koktel' za postkovid oporavak.

''Oni jednostavno podignu tog trena i to ih drži 4 do 6 tjedana da uđu u normalnu fazu tako da je to jako popularna infuzija danas. I treća koja je fenomenalna jer ne samo da vam rješava libido, zove se libido booster infuzja - podiže taj jedan osjećaj zdravog stanja organizma.



A evo i što je osnovna prednost infuzije.

''Sve što dobijete infuzijom iskorišteno je sto posto, vi kad popijete šaku vitamina od toga će se 10 posto u najboljem slučaju apsorbirati i činiti dobro, kod infuzije je to 100 posto'', govori Glumičić.



''To je trend koji je krenuo i koji je nezaustavljiv jer u ovom vremenu kovida i svega ljudi niti imaju vremena niti dovoljno snage da se bave toliko sportom, izbjegavaju teretane i polako im tone taj imunitet. Infuzija ovog tipa stvarno u pola sata čovjeka vrati nazad'', objasnio je Glumičić.

Bilo bi dobro kad bi postojalo nešto što bi nam tako brzo moglo vratiti i život prije pandemije.

