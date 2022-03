"Čega ste se odrekli?" - to je pitanje koje su danas mnogi jedni drugima postavili jer počinje korizma. Što je zapravo korizma, čega bismo se trebali odreći i koji je smisao odricanja? Odgovore na ova pitanja ekipa In magazina potražila je kod don Mihovila Kurkuta, salezijanca sa zagrebačke Knežije.

Danas je prvi od 40 dana korizme. Pred vjernicima su post, odricanja, ali i pripreme za najveći kršćanski blagdan - Uskrs.

''To je jedno vrijeme milosti, vrijeme u kojem se crkva priprema za Uskrs. Smisao bi trebao biti da se odričem grijeha, neću činiti grijeh, ne odreći se onog što je dobro nego onog što je loše, ako imam neke loše navike evo do te navike ću pobjeći neću je koristiti, bježat ću od nje'', objašnjava don Mihovil Kurkut.

Ovako smisao korizme objašnjava salezijanac don Mihovil Kurkut, a baš danas mnogi će katolici jedni druge pitati čega su se odrekli.

''To je isto svojevrsna moda među katolicima da se pokušamo nečega odreći jer to je jedno vrijeme koje traje ograničeno, ne traje predugo, a opet očekujemo neke rezultate na našem karakteru, na našim odnosima, na našoj duhovnosti'', priča Mihovil.

I odricanjem od hrane ili pića možemo otići u pogrešnom smjeru od onoga što je bit korizme.

''Ako gledamo samo to kao neko odricanje za neko moje dobro malo je zamka da moj ego raste da mogu u jednom trenutku reći evo izdržao sam 20 dana, 25 dana a kako sam ja dobar, a pokora ne bi smjela mene na neki način ohrabrivati u mojem egoizmu'', priča.

Ovih 40 dana prije Uskrsa pravo je vrijeme za promjene koje će na prvom mjestu imati duhovnu dimenziju.

''Ja znam neke osobe koje su svake korizme su radile na tome da smršave to samo po sebi je loše, ako ja tražim neki rezultat da meni bude dobro onda sam ja to malo previše pojeftinio. Postoje ljudi koji u korizmi ne puše, koji u korizmi ne piju alkohol postoje ljudi koji ne jedu meso u korizmi, to su jaki znakovi koji nisu bezazleni. ako su oni duhovne naravi da pokušavaju od mene učiniti bojeg čovjeka to može imati koristi'', priča.

Slakiši, alkohol, cigarete - najčešće su na popisu korizmenih odluka o odricanju, a na ovaj popis mnogi će dodati i društvene mreže.

''Papa u korizmenoj poruci poziva crkvu da se odrekne digitalnih aparata kako bismo malo bili otvoreniji prema drugima zanimljivo ti aparati koje mi koristimo da bi komunicirali s ljudima nas zapravo udaljuju od drugih'', smatra.

Korizmeno odricanje trebali bismo shvatiti kao priliku da poradimo na odnosu s drugima.

''Ajmo sada naći vrijeme za druge ajmo pomoći ljudima koji su potrebi, ajmo se otvoriti prema drugima. Ako imamo kući nekoga ili nekog prijatelja ili nekog na poslu s kim nikad ne razgovaram pokušati malo misliti na njega i pristupiti mu s ljubavlju'', kaže.

Don Mihovil savjetuje i što još činiti kroz četrdesetnicu:

''Otvoriti se malo više riječi Božjoj, čitati sveto pismo, malo više moliti, na neki način ne biti zatvoren u sebe. Ajmo prijeći dalje od našeg mentaliteta i naših potreba, ajmo ne misliti samo na sebe pa evo i ove nevolje koje slušamo na vijestima četso su nam prigoda da se više otvorimo drugima'', zaključio je.

Otvoriti se jedni drugima i ne misliti samo na sebe - tako bismo se trebali truditi živjeti svaki dan, a ne samo u korizmi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.