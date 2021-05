Uz braću Sinković Hrvatska ima još veslača okrunjenih medaljama i zlatnim peharima. Četverac bez kormilara nedavno se okitio broncom na svjetskom kupu, a sada ganja i kvalifikacije za Olimpijske igre. Marko, Ivan, Anton i Patrik mladi su veslači zbog kojih će dame malo pozornije pratiti taj sport.

Hrvatska ima još veslača zbog kojih može biti ponosna. Ivan Piton, Marko Ukropina i braća Anton i Patrik Lončarić, ujedinjeni u četverac bez kormilara, na nedavno održanom svjetskom veslačkom kupu na Jarunu osvojili su broncu.



''To je neopisivo, kad čujete ono bodrenje, idete prema startu. Nije trka ni počela, ljudi već navijaju, deru se s obale. Odličan je osjećaj'', govori Marko Ukropina.



''Mi imamo toliko puno medalja, iskreno ne mogu reći najdražu. Ova od prije nekoliko dana sigurno je među dražima baš zbog domaće publike, zbog takvog ozračja'', kaže Patrik Lončarić.



''Veslao sam razne utrke po Europi i Americi, ali ovakvu podršku nikad nisam imao'', dodao je i Ivan Piton.



Itekako su je zaslužili jer do medalja je uvijek dug put.



''Doslovno krvi, znoja, suza, puknutih žuljeva, otvorenih rana, svega tu ima... To se, naravno, nikad ne vidi, ljudi gledaju samo rezultat koji ostvariš'', kaže veslač Marko Ukropina.



''Imamo 12 treninga tjedno, znači samo dva dana po jedno popodne slobodno, naš život je trening. Baš smo bili komentirali u ekipi, kad je došla korona, svima se život jako promijenio, nama nije ni 2 posto'', govori Anton Lončarić.



''Stvarno smo vojnički ustrojeni, svaki dan je rano buđenje u 5:30, tu smo na treningu'', kaže Ivan Piton.



Blizancima iz ovog četverca tek je 20. Osječani Anton i Patrik Lončarić svjetski su juniorski i europski prvaci u dvojcu bez kormilara.



''Koliko smo slični, dosta smo i različiti. To je jedna od jačih naših snaga, to što smo različiti, to što možemo jedan drugoga tjerati naprijed i što pokušavamo biti bolji jedan od drugoga, to nas čini takvim sportašima i osobama kakve jesmo'', kaže Anton Lončarić.



A koji je blizanac bolji veslač?



''Ah, tu su te dileme, tko je u čemu bolji. Generalno na vodi je on zasad tehnički bolji, a što se tiče fizičke snage, tu sam ja preko zime pokazao da sam spremniji'', govori Patrik.



Ovim mladim nadama velik su uzor i svjetski šampioni s kojima često dijele veslačku stazu na treninzima, braća Sinković.



''Oni su doslovno najbolji od najboljih i mislim da su njih dvojica fenomen, usudio bih se tako izraziti, kojih ne znam hoće li biti u idućih 100 godina. Toga ljudi nisu svjesni osim veslača'', kaže Marko Ukropina.



Najstarijeg člana četverca Ivana mnoge su ljubiteljice mode već zamijetile. Možda ne dok je s veslom u rukama, nego na modnoj reviji, gdje je zablistao u ulozi modela.



''Ponude stižu u posljednje vrijeme. Kao hobi, zašto ne. Nije baš da se vidim u tome, nisam baš karakter za to. Možda bih se trebao malo više naviknuti, ne mogu reći da mi je to primarni cilj'', priča Ivan.



Ipak, od svih hobija ovi mladići željni su samo jednog.



''Trenutačno je najveći hobi spavanje! Hahaha...'', priznao je Anton.



Uz spavanje, trening i fakultetske obveze malo vremena ostaje za ljubav. Blizanci svoje svjetske zlatne medalje rijetko vade na vidjelo kad šarmiraju dame.



''Aaaaah, slabo. Kad idemo u neku komunikaciju, uglavnom to mičemo sa strane, pokazujemo više kakve smo osobe, a ne 'ja sam bio ovo, ono'. To je naša druga strana, lako se sazna'', kaže Patrik.



Piton je već dobio titulu jednog od najšarmantnijih domaćih sportaša, ali na žalost ljepšeg spola, njegovo je srce zauzeto. No i njegova se draga načeka da od silnih Ivanovih treninga dođe na red.



''Teško joj pada taj manjak pozornosti, ali ima savršeno puno razumijevanja'', objasnio je.



Nakon osvojene bronce dečki imaju još jedan težak zadatak. Ovih dana odlaze u Luzern na kvalifikacijsku utrku za Olimpijske igre.



''Meni osobno to je utrka života, utrka karijere. Stavio sam sve na kocku za to, apsolutno sve'', priznaje Piton.



''Kad su dva mjesta za Olimpijske, svi će zagristi, i to ne kao mali pinčevi, nego kao pitbulovi'', tvrdi Ukropina.



''Smatram da će se bilo tko tko nas želi pobijediti u toj utrci morati jako dobro namučiti. Stvarno, ako nas uspiju pobijediti, dat ću im ruku, ali puštam sve na tom veslu, sve!'' govori Piton.



Našem četvercu želimo sreću i da ih uskoro gledamo na Olimpijskim igrama!

