Na ovogodišnjem Splitskom festivalu snage će udružiti Cambi i TBF. Naime, oni će se publici predstaviti duetom "Bambina mia". Kako je došlo do ove neobične suradnje, kako se Cambi osjeća nakon što su svojom pjesmom "Zaljubljen" osvojili srca publike te u kojoj novoj ulozi Mladen iz TBF-a neumorno uživa, doznao je za IN Magazin Hrvoje Krolo.

"Bambina mia" pjesma je koja će zasigurno mnogima izmamiti osmijeh na lica. Naime, suradnja Cambija i TBF-a nakon mnogo vremena napokon se ostvarila.



"Mi smo u biti dobili pjesmu kao za sebe i mi smo napravili demo i sve je bilo super, ali je nešto nedostajalo", izjavio je Jure Nikolić.



"Čim sam ih upoznao, čim smo se našli u studiju sve je išlo bez ikakvih zapinjanja, sve klizi. To cu cool momci, svi smo definirani u izvedbi i viziji pjesme tako da je stvarno sve samo lakoća", otkrio je Mladen Badovinac.



Ideja videospota je vremeplov koji će nas vratiti u Split 80-tih godina. Dino Rađa, kultne vespe, sunce, more, zgodne djevojke i mladići u opuštenom druženju. A upravo za sve glumce, kada je odjeća u pitanju, pobrinula se Anamarija Asanović, kako bi što realnije predočili to vrijeme. No to joj nije bio jedini zadatak, dodijeljena joj je i jedna od glavnih uloga u videospotu.



"Ja sam počašćena tom ulogom i stvarno mi je malo neobično zato što su ovo neka udvaranja koja su bila prije. I sad je to sve nekako čudno, stvarno ti priđu, stvarno te kao nešto pitaju dok je sada samo natipkat i to je to. Super mi je, ne mogu se žalit. Pogledaj koliko zgodnih momaka ima, što misliš zašto sam okrenuta prema ovdje, haha", izjavila je modna dizajnerica Anamarija Asanović.



Momci iz Cambija su se podijelili što se tiče uloga, dvojica članova primila su se košarke, dok su ostala dvojica uskočila u bazen. Što se tiče priprema za snimanje, ipak se moralo na neke stvari pripaziti, pogotovo u dijelu kada su u kupaćem kostimu.



"Moram priznat da se zadnjih 15, 20 dana pazilo se što se jede radili su se sklekovi svaki dan, zgibovi i tako, moralo se malo", priznao je da Sandro Gerbec.



Možda Cambi nije osvojio prvo mjesto na ovogodišnjoj Dori, ali su zato osvojili srca publike koja je pjesmu "Zaljubljen" prihvatila na prvo slušanje.



"Sad kad gledam na to uvijek mi je isti osjećaj - oduševljenje i sreća. Treći smo bili po publici i to nam je bio najveći poklon i najveći dokaz da smo napravili nešto dobro. Dobru pjesmu izbacili, da su nas ljudi prepoznali i to je bio najveći plus od svega", izjavio je Sandro.



Mnoga uzbuđenja pratila su i Mladena iz TBF-a, naime, on je početkom 2020. postao otac sinčića Vedrana, koji mu je, kaže, pomogao da prebrodi i makne misli s globalne pandemije.



"Super je došla ta cijela situacija s bebom da uopće nisam imao vrimena i energije razmišljat o nekim to jest nešto zabrijat na neku paranoju ili strahove. Nego jednostavno taj tempo kad dobiješ dijete je neumoljiv i imaš obavljat to šta trebaš i samo se boriti za vrijeme za naspavat se, haha", priznao je Mladen.



U najvažnijoj životnoj ulozi, priznaje, snašao se doista dobro.



"Mislim da sam se snaša ok, dobro. haha NE znam Nije bilo nekih većih zapinjanja stvarno dobro nam ide, dobro nam ide, haha", otkrio je Mladen.



A dobro su se snašli i Cambijevci u ulogama seks simbola, koji bi nakon ovog videospota mogli bez problema zagolicati žensku maštu.

