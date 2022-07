Sociolog i pisac Bruno Šimleša propješačio je 550 kilometara u svega 23 dana i to najtežom rutom na svijetu. Što mu je ovo iskustvo donijelo te kako i kada se našao samo korak od sigurne smrti, ispričao je Jeleni Prpoš za In magazin.

Prostranstva, veličanstveni pogledi. Brutalno svjež zrak, čist adivljina.

Hodati stotinama kilometara planinama Colorada za Bruno Šimlešu bilo je oslobođajuće, gotovo nestvarno iskustvo. Divljinu, kaže nikad nije koristio kako bi se nekome dokazao, a na planini ne dopušta da prevlada ljudski ego već joj se bespogovorno pokorava. Posebice onda kada kroči jednom od najzahtjevnijih ruta svijeta, Continetal Divide Trailom.

''90 stupnjeva, stijena, spuštamo se, stao sam desnom nogom, kad sam i lijevu, kamen je propao. Primio sam se rukom i visio kao Tom Cruise. Sad se smijem, ali nije bilo smiješno. Na svu sreću pridružio sam lijevu ruku i puno ogrebotina i masnica i ne želim mislit što bi bilo da sam krenuo kliziti'', kaže.



Tek trenutak neopreznosti ili pretjerani umor mogu biti pogubni. Zato je važno osluškivati svoje tijelo. A Brunino je nakon 23 dana hodanja na nadmorskoj visini većoj od 3 tisuće metara, 550 kilometara i 6 izgubljenih kilograma reklo dosta.



''Izgube se mišići i masti, to je radikalana dijeta prije sezone kupanja. Izgubi se i par noktiju. Stalno se ide gore dole tako da sam spreman za sezonu sandala kad me ljudi vide'', kaže.



Ova ruta spaja meksičku i kanadsku granicu, samom kralježnicom SAD-a. A u ovu avanturu života, kako je naziva, Bruno se odvažio u društvu iskusnog hikera Nikole Horvata.



''Iako je Nikola hrabro nastavio svoju pustolovinu ne bi li postao tek prvi čovjek s ovih prostora kojem je pošlo za rukom, odnosno nogom prehodati Continental Divide Trail, zaustavio se na polovici. Ne velikih 2 tisuće kilometara'', govori Bruno.

''Desetak posto ljudi koji krenu na taj trail uspiju ga dovršiti i zbog vremenskih uvjeta i zbog udaljenosti između gradova, monsuna u Coloradu, pa kipuće, pustinje, pa onda grizli country'', kaže Bruno.



Gradovi su uglavnom udaljeni 4 do 5 dana hoda. Dotad se jede ono što se nađe u ruksaku. Spomenute grizlije, Bruno i Nikola, na sreću nisu imali prilke susresti. A spava se doslovno gdje se stigne. San, svakako ometaju vremenske neprilike.



''Jednom nas je ulovila oluja. Bili smo na otprilike 4 tisuće metara i munje, gromovi, ne želiš ih kada si iznad šume. I tuča je padala po nama nekih 20 minuta'', priča Bruno.



No naprijed te tjeraju adrenalin, izazovi, ljepota oko tebe. Bruno kaže kako je on pravi lovac na horizonte. Nije mu poanta osvojiti vrh već mu dopustiti da ga uvijek iznova oduševi.



Još jednom s prirodom Bruno će se povezati već 10. kolovoza kada nastavlja svoju prošlogodišnju humanitarnu akciju. Naime, i ove će godine sa sprugom Majom pješačiti Via Adriaticom za Udrugu Sve za nju. Ovaj put, noge će protegnuti od Knina do Prevlake.

''Jako volimo zajedno hodati, imamo isti ritam, iste želje od hodanja, najčešće smo si u dobrim odnosima, povremeno nismo, ali tako je i to inače, proslavit ćemo godišnjcu. Prošle godine sam ja pjevao i ispričao sam joj se na tome, ove godine ona sprema nešto. Rotiramo, svake godine netko nešto organizira. Baš me zanima što će smislit na planini'', govori Bruno.



U mislima sa ženama oboljelim od zločudne bolesti i sami se svakim korakom liječe. I to ne samo fizički već prije svega hrane svoj duh.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.