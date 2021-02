Domaće zvijezde za IN magazin otkrivaju beauty tajne pomoću kojih kožu lica održavaju mladolikom. Vampirski tretmani, botoks, fileri, ali i svakodnevna masaža lica i izbjegavanje sunca... O svojim tajnama njege Nives Celzijus, Severina, Neda Parmać, Barabara Nola, Ana Begić Tahiri i druge dame sve su ispričale Davoru Gariću.

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris odlučila je vratiti mladoliki izgled lica injekcijama botoksa. Neželjene bore koje nas čine starijima nestale su brzinom munje, a takav tretman potrebno je ponoviti nakon šest mjeseci. Godine unatrag Neda Parmać vraća u kućnoj radinosti, vlastitim rukama.

''Ja sam počela primjećivati godine na sebi. I to zadnjih godinu-dvije, kao da rapidno starim. I odlučila sam i svako jutro si masiram lice. Ovo tu, baš si dam 10-15 minuta. Pa si tu dižem obrve, to je nešto što sam uvela zadnjih godinu dana i ljudi koji me znaju, odnosno vizažistice koje su surađivale sa mnom prije godinu dana su primijetile to, čak su me pitale jesam li bila na tretmanima, evo! Znači, masiranje lica'', priča Neda Parmać.

Za masiranje lica i mazanje kremicama u gusto popunjenom poslovnom i obiteljskom životu Nives Celzijus, kaže, nema vremena. No ima svoju beauty tajnu.

''Kad su kremice i to, nisam neki tip za uljepšavanje, nekako to sve prolongiram. Međutim, imam sreće što imam prijatelje doktore koji me nisu navukli da krenem u nekakve invazivne tretmane, ali se malo igraju s mojom kožom, nekim laserčićima i slično'', otkriva Nives Celzijus.

Omiljena beauty tajna Snježane Mehun i u pedesetoj joj daje mladolik izgled lica. Hijaluronski serum nanosi svakodnevno, a povremeno odradi...

''Vampirski piling gdje ti s vlastitom krvlju izbodu cijelo lice, filere radim. Trudim se raditi nešto što nije pretjerano vidljivo, čime se koliko-toliko lice ne izobličuje'', objašnjava.

Oko botoksa i zatezanja lica kod glumica lome se koplja. Neke ne žele izgubiti mimiku lica koja im je nužna za izražavanje emocija na sceni ili u filmu, a neke u tome ne vide ništa loše.

''Niti jednom! This is the real deal! Ja doslovno ne idem ni na kakve kozmetičke tretmane'', kaže Kristina Krepela.

''Ništa to više nije tako spektakularno, to sad spada pod najnormalniju stvar. Ne znam tko se još tome iščuđava i kome bi trebalo biti čudno'', mišljenja je pak Ana Begić Tahiri.

''Ja sam protivnik... što se mene tiče. Drugi nek' rade što hoće, ja ne bih stavljala ni botokse, ni filere, ni ništa'', kaže Sanja Vejnović.

''Pa nisam još baš zato što se borim s nekim drugim stvarima pa idem na te glikolne, vitamine C i takve tretmane pa to pomaže malo i u tome. Ali ja nisam protivnik ničega, vidjet ću što meni treba i neću se libiti toga'', kaže glumica Barbara Nola.

Kraljica svijeta 90-e i danas izgleda svjetski. Evo koja je beauty tajna Danijele Gračan.

''Izbjegavam sunce i sunčanje. Koliko isušuje lice, koliko lice postaje teže, starije, koža nekako opuštenija, bez sjaja kad izgubi hidratiziranost, kad izgubi vlažnost i svježinu'', govori Danijela.

O Severininim beauty tajnama često se raspravlja. Na pitanje o silikonima, botoksu i ostalim tretmanima jasno je svima dala do znanja koji je njezin stav o tome, a njezinu izjavu pogledajte u videu.

Bez obzira na to koju beauty tajnu imaju skrivenu u rukavu, složit će se naše sugovornice, ako uspijemo s lica skinuti koju godinu, nitko se neće buniti.

