Jedna od najkarizmatičnijih domaćih ličnosti koja rijtko koga ostavlja hladnokrvnim svakako je Borna Kotromanić. Osebujna blogerica, nekadašnja modna dizajnerica majka je četvorice sinova, a nedavno je javno otkrila i da je prije braka imala abortus. Našem je Davoru Gariću Borna otvorila srce i otkrila što je čini sretnom u životu, zašto se neki frajer teško može uklopiti u njezin život, ali i što joj kod domaćih političara ledi krv u žilama.

Kada se nađete pored Borne osjetite neko uzbuđenje i malu tremu. Novinari ju uglavnom definiraju kao životnu savjetnicu ili modnu dizajnericu ali njoj je najdraži jedan potpis.

"Žena, majka! To je jedini epitet, jedini nazivnik koji priznajem! A sad sve što dođe s tim u paketu, a istina je, dobrodošlo je! U Americi imaš puno veću tu fleksibilnost. Ljudi mijenjaju karijere u zreloj dobi, a ovdje uvijek moraš isto misliti, isto raditi i to se smatra kvalitetom, ustvari to je put ka odumiranju", zaključila je Borna.

Otkrila nam je živi li od danas do sutra ili je već skrojila sljedećih deset godina.

"Definitivno ne planiram ali vjerujem u to da kada sam usklađena s današnjim danom, s ovim trenutkom i u njemu imam zadovoljstvo da ću onda kroz to ispuniti svoju životnu svrhu, i da ćemo vidjeti kako će se taj film odviti ali da će biti puno bolji nego što ga ja danas iz ove svoje male mentalne, racionalne perspektive mogla čak i zamisliti", otkrila nam je.

Borna hrabro progovara o raznim temama javno. Ne želi da joj itko kroji tvoju sudbinu, a nedavno je progovorila da je i sama imala abortus.

"Ja osobno jesam za djecu, za život, za ljubav. U krajnjoj liniji s tim svojim majčinskim nagonom sam i pokazala. Ali je bitna razlika između sankcioniranja odabira i uskraćivanja odabira žene što će napraviti u svom tijelu u trenutku strasti, nepromišljenosti i tako dalje. Tko si ti da krojiš dalje njenu sudbinu? Tko si ti da u skladu svojih religioznih uvjerenja karakteriziraš taj plod kao biće? Što je s budistima, što je s hinduistima? Što smo mi moralniji? Pametniji? Od toga se meni lede žile! Znači propovijedaš ljubav na nivou ploda ali to su isti oni koji osuđuju homoseksualce, gay paradu, jugokomunjare i bilo koga tko nije istog svjetonazora", smatra Borna.

Uvijek voli šokirati javnost pa svako malo čitamo "Borna šokirala centar grada, šokirala fashion week, sa svojim odjevnim kombinacijama".

"Mislim da se to dešava zato što to nikad nije s predumišljajem nego to sam ja to u tom trenutku, a kad to onda napravi boom onda i mene strese, ali pozitivno", objasnila nam je.

Kako se u cijelu tu priču može uklopiti neki frajer?

"Treba srcem ići kroz život. Srce čini čuda i za puno više, i za kvalitetu i za bogatsvo i sve nego što bi ljudi rekli", zaključila je Borna.

