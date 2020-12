Nakon premijere na prestižnom Festivalu u Veneciji, ''Quo Vadis, Aida'', potresni film o gencoidu u Srebrenici prije 25 godina, umjesto u kinima, započeo je s prikazivanjem isključivo na online platformama. Naša Ivana Nanut razgovarala je s Borisom Lerom, jednim od glumaca, kojeg se zasigurno sjećate iz naše popularne serije "Zora dubrovačka". Boris je u intervjuu za IN magazin otkrio da je tijekom projekcije filma plakao, ali i kako se zarazio Covidom-19, a da toga nije bio ni svjestan.

Bosanskohercegovačkog glumca Borisa Lera pamtimo po odličnim ulogama u različitim fimovima, ali i onoj u popularnoj seriji "Zora Dubrovačka", kada je glumio Maru Kesoviju. Boris se trenutačno odmara u Makarskoj s obitelji, a iako toga nije bio ni svjestan, i on je obolio od korone.

"Igrom slučaja sam saznao da sam pozitivan, kako? Pa tako što smo na predstavi u kazalištu koju smo igrali, saznao sam su kolege zaraženi pa sam se i ja išao testirati vlastitog mira. I test je pokazao da jesam. Markeri su bili takvi da sam bio na kraju zaraze pa sam se opet testirao nakon 48 sati i bio sam negativan. Dobro sam prošao", otkrio nam je Boris.



Nažalost, sasvim drugačiji scenarij nedavno je zadesio njegova dragog kolegu Dragana Jovičića, koji je u 67. godini preminuo uslijed zdravstvenih komplikacija prouzročenih koronavirusom.



"Kod Dragana se sve odigralo u 15 dana. Od prvih simptoma do temeperature, pluća, kisika i nažalost smrtni ishod", izjavio je Boris.

Vjerujemo kako je njegov kazališni otac, kako je Boris od milja zvao Dragana, itekako ponosan Borisovom ulogom u njegovu novom filmu, "Quo vadis Aida". Naime, riječ je o potresnom filmu snimljenom prema istinitim događajima, posvećenom najvećem zločinu u Europi poslije Drugog svjetskog rata, genocidu u Srebrenici.



"Film je počeo obilaziti svijet, osvojio je neke nagrade. Njegova misija je da ga vidi što više ljudi, moja je želja da ga vidi što više ljudi. Ono što je super je to da se bih premijera desila u Potočarima u Srebrenici, to je za mene najveće bogatstvo. Moja najveća želja da što više mladih vidi film i da to bude neko iscjeljenje od eventualnog zatrovanja u kojem su živjeli i ideologija", objasnio je glumac.



Boris u filmu glumi starijeg sina profesorice i prevoditeljice Aide, čija je neizvjesna sudbina u rukama snaga UN-a. Kada srpska vojska uđe u grad, trideset tisuća stanovnika Srebrenice, među kojima je i Aidina obitelj, traži spas u bazi UN-a. Aida je uvjerena da su barem oni koji su ušli u bazu, sigurni.



"Nisam zaplakao nego sam proplakao cijeli film. Jako me uzbudilo emotivno i uznemirilo. Držalo me tri dana, sabirao sam sve što se događa, film je težak. Ja se sjećam kad smo bili na čitanoj probi, kada je stalo čitanje muk, šmrcanje jer smo svi plakali. Samo čitanje je bilo emotivno i gledanje je bilo jako teško.", priznao je Boris.



Novi igrani film redateljice Jasmile Žbanić od 3. je prosinca započeo s prikazivanjem i u Hrvatskoj te je dostupan isključivo na online platformi.

