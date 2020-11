U ovim izazovnim vremenima za sve nas važno je ipak ne odustajati od svojih snova. Pravi primjer su poznati splitski psihijatar Boran Uglešić i njegova supruga glumica Ana Gruica. Na čemu je ovaj bračni par radio intezivno posljednja dva mjeseca, kako smanjiti tjeskobu tijekom pandemije te zašto je pojam psihijatar još uvijek kod nas tabu tema, otkrijte u našem videu.

Više od desetljeća trebalo je proći da splitski psihijatar Boran Uglešić ostvari svoj san. Naime, kako i sam dolazi iz obitelji u kojoj je briga o zdravlju ljudi bila tradicija, odlučio se na potez da otvori svoju kliniku gdje će moći pomagati svima kojima je to potrebno.

"San koji se stvarao nekih 15 godina i ovako se brzo realizirao. Meni je korona donijela nešto dobro, prvo smo se uhvatili vrta pa prostora, interijera i dobili smo ovo danas. Kad se kaže desna ruka supruga je bila ovdje dvije desne ruke, odradila je stvarno lavovski posao, od rušenja pa do zadnjih detalja mirisa. Stvarno je ona sve odradila svojom rukom i ne mogu joj zahvalit na tome", rekao nam je Boran.



Osim što se Ana pokazala kao jako dobra osoba kada je riječ o dizajnu interijera, dokazala se i u organizaciji eventa, naime sve se trebalo prilagoditi epidemiološkim mjerama.

"Ovo je cjelodnevno događanje upravo zbog epidemioloških mjera smo napravili da je otvaranje od podne do 8 navečer. Znam da je gostima zgodno doći, svratiti i popiti piće, ali mi smo tu već satima", otkrila nam je Ana.



Iako se na prvu može pomisliti da je ovo netipično mjesto za susresti poznata lica, ipak smo se u to razuvjerili.



"Otvorio se ovaj centar za mentalno zdravlje šta mislim da je pohvalno pogotovo u ovim vremenima kad nikome nije lako. Samo mogu reći Bože daj da na nam ne treba, ali ako zatriba dobro da je tu", zaključila je glumica Arijana Čulina.



"Kad pogledaš Amerikance njima je sasvim normalno otići kod psihijatra kao da idu kupiti kruh, tako bi trebalo biti i kod nas. Nekako ljudi razmišljaju što će meni psihijatar ja to sve znam. Mi svi to znamo, ali kad ti to kaže stručna osoba onda ti daje snagu da kreneš jači i bolji i da se riješiš tog problema", zaključila je poduzetnica Gianna Apostolski



"Sigurno je tabu tema i to se svakako treba promijeniti i mislim da su ovo dobre stvari za promjene - u ovim vremenima mislim da svima treba psihijatar, psiholog jer mislim da je takvo vrijeme došlo i da neće više biti tabu tema nakon kad izađemo iz svega ovoga", izjavila je glumica Petra Kraljev.



Ton: Marko Pecotić Peco, pjevač

"Sam po sebi sam shvatio da je najbitnije prvo prijeći preko svoga ega i skužit da ti treba pomoć u koliko ti to ne možeš sam i baš zbog toga mislim da je potrebno i više ovakvih i ljudi i centara", zaključio je pjevač Marko Pecotić.



A upravo u ovom vremenu u kojem živimo mnogi pokušavaju na sve načine zadržati pozitivne misli, što je ponekad i teško, no, evo savjet kako probati iskoristiti vrijeme koje imamo, a ujedno i pomoći sami sebi.



"Knjiga je uvijek jedan vjeran prijatelj ili bilo kakve tiskovine koje nas zanimaju. Šetnje po prirodi, po planinama, uz more, lovljenje riva i tako dalje. Zbilja imamo sve mogućnosti kao malo tko i mislim da je grijeh tužiti se što ću s toliko vremena kad nam se toliko toga nudi i samo je u pitanju naša mašta", poručio je psihijatar Ivan Urlić.

