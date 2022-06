Njihovi životi čine nam se savršenima, često su nešto o čemu sanjamo, no zvijezde su tek ljudi od krvi i mesa. Bore se s depresijom, bolestima, a na kraju dana neki od njih pokušavaju iz toga izvući najbolje i širiti svijest o problemima o kojima se ne govori. U idućoj priči čekaju vas neki od najvećih životnih izazova s kojima su se suočile domaće i inozemne zvijezde.

Život pod nemilosrdnim svjetlima reflektora zahtijeva stoičku disciplinu. Zato su zvijezde poznate po postavljanju uvijek novih standarda kada govorimo o zdravlju, vježbanju i izgledu. No unatoč svim naporima da budu najbolje i najzdravije verzije sebe, i one su samo ljudi koje pogađaju i tjelesne i fizičke boljke.



"Imao sam srčani udar prije tri godine i to je bilo divno. Promijenilo mi je život, natjeralo me da uvidim važne stvari, a eliminirao sam sve gluposti u sredini", zaključio je Antonio Banderas.



U ožujku ove godine modelu Hailey Bieber, zbog urođene mane na srcu, krvni ugrušak izazvao je simptome slične moždanom udaru.



"Sjedila sam za doručkom sa suprugom, normalan dan, vodili smo normalan razgovor i usred razgovora osjetila sam čudnu senzaciju koja se spuštala od ramena prema prstima koji su utrnuli. Justin me pitao jesi dobro i nisam odgovorila jer nisam bila sigurna, ali kad me pitao ponovno i kad sam pokušala odgovoriti nisam mogla, desna strana mog lica je počela curiti, nisam mogla složiti rečenicu", otkrila je Hailey.

Rupa u njezinu srcu zatvorena je kriruškim zahvatom, a 25-godišnja Hailey danas koristi priliku da drugima prenese znanje o medicinskom stanju, koje često prolazi ispod radara liječničkih pregleda. Samo nekoliko mjeseci kasnije, njezin suprug Justin također prolazi izazovnim razdobljem.



"Kao što vidite ovo oko ne trepće, ne mogu se nasmijati s ovom stranom, ova nosnica se ne miče, cijela strana lica je paralizirana", otkrio je.



Uzrok Justinova stanja takozvani je Ramsay Hunt sindrom. Riječ je o virusnoj bolesti koju uzrokuje herpes zoster, a simptomi mogu biti jaka bol u uhu te prolazna ili trajna paraliza lica. Pjevač je zbog toga morao prekinuti svoju turneju, jer, kako kaže, tijelo mu svim silama govori da uspori. Čak i kada se ne radi o fizičkoj manifestaciji, burnout trenuci kod umjetnika često utječu na psihičko stanje.



"Kad jako puno radiš, kad zapravo ne provodiš sa sobom vrijeme i ne vodiš svoj privatan život i stvari koje te vesele nego si fokusiran na posao tad se desi breakdown tako da smo se svi suočili s nekim depresivnim trenucima", izjavila je glumica Tihana Lazović.



Naizgled savršeni životi kakve vidimo na društvenim mrežama i u medijima daleko su od stvarnosti za mnoga poznata lica koja se godinama bore s depresijom.



"Ta stanja nisu opipljiva, ne vidiš da je nešto slomljeno, nema toga, a ima svega toga i lomova i krvi", otkrila je pjevačica Lea Dekleva.

"Biti pjevač nije samo stati ispred mikrofona i pjevati, nije to bajka samo što ljudi vide ono što vide. Boli te duša, boli te tijelo, ti nemaš energije za ništa, ne možeš se pomaknuti, plačeš, umoriš se od plakanja, boli te duša od plakanja, ne možeš mijenjat stvari a htio bi. Onaj zadnji tračak snage u meni je rekao sutra sjedaš na bicikl i po cičoj zimi ideš doktoru", priznala je i pjevačica Ivana Kindl.



Nakon transplatacije bubrega i borbe s lupusom, glumica i pjevačica Selena Gomez odlučila je posvetiti se širenju narativa o učestalosti mentalnih bolesti kod mladih, gdje kao opasan faktor vidi društvene mreže.



"Znam da je super imati platformu za korištenje, jako sam zahvalna što je imam, i koristim je kako bih na sve načine kako bih dijelila stvari oko kojih sam strastvena. Također ne volim objavljivati bezvezne fotografije, trudim se raditi sve s intencijom, ali straši me sve to, vidim te mlade djevojke, upoznajem ih i sve su uništene bullyingom i ne imanjem vlastitog glasa. Na trenutke može biti odlično, ali ja bih bila oprezna i postavila bih si vremenska ograničenja kada ih koristiti kada ne", kaže Selena.



Jer ste na kraju dana važniji i veći od bilo kakvih brojki na instagramu.