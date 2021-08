Sada vas vodimo onamo gdje su svećenici u formi, muškarci su mačo, a zabavnih dogodovština ne nedostaje. Vodimo vas, naime, Bogu iza nogu, kako je naziv nove serije Nove TV. Zbog uloge u ovom sitcomu Mirna Medaković Stepinac promijenila je imidž, a Filip Juričić pokazao je kako mu stoji fudbalerka.

U malim mjestima uvijek se događaju najzanimljiviji zapleti. Tako je upravo i u seriji ''Bogu iza nogu''. Čekaju vas ovdje živopisni likovi i njihove urnebesne zgode.



''Tereza je gostioničarka, evo upravo smo ispred njezine gostione gdje ona svakodnevno služi cijelu ekipu. Tereza je super, ona je duhovita, simpatična, kada treba biti glasna onda je glasna, malo je u nekakvom rivalstvu sa drugom kokom u selu tj. Ljubicom, s njom ima nekakvo rivalstvo ali sve u svemu simpatično'', priča Sara Moser.

Duga kosa, upadljivi uzorci ili pak fudbalerka. S novom ulogom došao je i novi imidž.



''Novi imidž mi se sviđa iako je ovo samo pola imidža, fali kostim, to ćemo ostaviti za gledatelje kad krenemo u emitiranje i da evo veselim se'', govori Sara.



''Dobila sam grudi i kosu. Možda baš ono prave ženske adute'', otkriva i Mirna Medaković Stepinac.



''Čak bih rekao da sam ja to nekako želio jer sam u jednoj predstavi imao fudbalerku i onda sam im rekao da sam ja čovjek kojem jako dobro stoji fudbalerka pa da za ovo lice nekako savršeno pristaje. Onda smo to iskoristili i tako napravili, ja moram priznati da ja uživam, nekako kad vidim tu fudbalerku počnem se osjećati onako ko muškarac'', govori Filip.

A Đuro, lik kojeg je Filip utjelovio, pravi je mačo muškarac.



''Zgodan, lijep, pametan, a vidjet ćete, neću vam sve otkrivati. Onako seoski, seoski nogometni trener koji ima jedinu veliku pravu ljubav a to je njegov Golf GTI. I naravno ima svoju dragu, ali nju nekako stavlja na drugo mjesto. Njeguje ga sa puno ljubavi, puno strasti i ono što jedan pravi ljubitelj svog automobila, sa svojim automobilom radi'', kaže.

A je li on takav privatno?



''Ne, ni blizu. Ali baš baziran je da je stalno oko svojeg auta, nešto ga licka, picka, popravlja. To je neka njegova glavna odrednica'', otkriva Filip.

U ulozi njegove drage Ljubice gledat ćemo Mirnu Medaković Stepinac.



''Ona je drugačiji tip. Ona je vjerna, ona se sređuje za sebe i za svog dečka, ali to je onaj tip žene koji kad ustane ujutro odmah se sredi. Znači ona ne ide ni bacit smeće, a da nije uređena. Evo sad kad malo razmislim totalna suprotnost od mene'', priznaje Mirna.

Snimanje serije ''Bogu iza nogu'' Mirni je prvo nakon rođenja blizanki.



''Prekrasno mi je, zapravo sam jako sretna jer četiri godine, tri otkad sam rodila sam se vratila na set i sretna sam. Zapravo sam sretna što radimo vani jer bez obzira što ćemo ljeto provesti radno bit ću vani pa neću imati osjećaj da sam u zatvorenom'', govori.

Uz to što je ljubitelj automobila, Đuro je i lokalni nogometni trener, a zeleni travnjaci nisu ni Filipu strani.



''Pa šta ja znam, sve lošije s godinama. Još uvijek i odem s dečkima na nogomet i nije mi strano. Nisam nikad bio neki veliki nogometaš, nisu ljudi uživali u mojim virtuoznim pothvatima, ali uvijek sam mogao nekako odigrati, snađem se'', priča.

Kadrovi ove serije snimani su u pitoresknom mjestu Veleševec, nedaleko od Velike Gorice.



''Ali evo crkva je izvana malo oronula iznutra je baš lijepa, ima fine sličice i fino izgleda iznutra. I mjesto ko mjesto ima rukavac Save koji nam je onako turistički potencijal u budućnosti'', govori Ervin Vujica, načelnik Veleševca.

U seriji susrećemo ambicioznog gradonačelnika koji provodi slobodno vrijeme pecajući, svećenika koji se bori s iskušenjima koje mu donosi život, policajca koji se bavi slučajevima visokog kriminala - poput izgubljenog bicikla.

U svakom slučaju, bit će zanimljivo. Ne propustite pratiti uskoro na Novoj TV.

