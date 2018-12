Poznato je kako je već godinama Blanka Vlašić potpuno posvećena vjeri. Ustrajna je u molitvama te mladima drži predavanja o svojem obraćenju. Nedavno je postala i voditeljica u duhovnom talk showu ''Susreti uz riječi'', koji vodi s fra Antom Vučkovićem. Bili smo na duhovnoj obnovi u Splitu, gdje je jedna od najvećih hrvatskih sportašica ekskluzivno progovorila o trenutku svojeg obraćenja, zbog čega je najviše patila tijekom slave te vraća li se atletici.

"To se desilo s mojom ozljedom kada sam u jednom trenutku bila udaljena od svega onoga što sam poznavala iz svog načina žvota. I zapravo ja na neki način volim reći da sam se prisjetila Boga jer ne mogu ga otkriti, ne mogu otkriti onoga tko je mene otkrio. Tada su krenuli koraci života u vjeri, pokušavam držat korak s njim i mogu reći da ne znam di mi je pamet bila prije."



Ovako jedna od najvećih sportašica svih vremena Blanka Vlašić govori o svojim počecima dubljeg istraživanja vjere. Kaže kako uvijek treba postojati neki okidač koji će nas obratiti i dovesti do susreta s Gospodinom. Za nju prijelomni trenutak bila je ozljeda zbog koje je trpjela bolove i proživljavale veliku tjeskobu. Tada je primijetila male znakove koji su je, kaže, vodili prema konačnom obraćenju.



"Zašto ne bi probali s Blankom, ona to voli. Ona osjeća u sebi potrebu da pronađe neku novu nišu u svijetu. Mislili smo da bi ona to mogla dobro raditi. Druga stvar to je, onako vrlo je privlačna jer je vrlo otvorena i komunikativna i to se pokazalo točnim i ja sam zaghvalan da je ona pristala na to", kaže nam fra Ante Vučković.



Blanka je sada u ulozi voditeljice na duhovnim obnovama u Splitu. Svojom riječju i primjerom, pokušava mladima, ali i onima starijima, približiti moć vjere. Kaže, mnogo toga je proživjela te želi svoje iskustvo podijeliti s drugima. Ipak, izdvaja da su je u njezinu slučaju riječi katkad više povrijedile od udarca ili ozljede.



"Ja se sjećam svog prvog plača nad naslovnicom koja je bila izvučena iz konteksta i mislila sam da neću preživjeti sve te naslovnice koje me čekaju, imala sam 15 godina. Kasnije su me riječi pogodile jer su do mene dolazili razni tračevi jer ljudi i pričaju o javnim osobama. Desi se da netko pogodi slabu točku neko slabo mjesto koje ipak svi imamo. Ljudska riječ koliko zna podignuti, toliko zna i razoriti'', govori Blanka.



Iako je Blanka bila svjetska prvakinja, osvojila olimpijske medalje, imala drugi najbolji rezultat svih vremena, i dalje je, kaže, bila stroga prema sebi. Imala je sve: slavu, svjetski uspjeh, materijalnu sigurnost, no nikad nije bila zadovoljna. Svakodnevno bi se iscrpljivala. I fizički i mentalno. Upadala je u depresivno stanje. Sve dok se nije prisjetila Boga. Danas ona živi vjeru. Kako je tada bila uzor mladima u sportu, sada je to u duhovnom smislu.



"Ne postoji odvojeno, znači Blanka koja skače i Blanka koja je katolkinja to su zapravo dvije iste stvari. Ja uvijek osjećam odgovornost pogotovo prema najmanjima jer oni trebaju pozitivne uzore. Ja znam koliko sam god puta bila loš uzor prije, sad se eto trudim da budem dobar uzor'', kaže nam.



Ekskluzivno nam je Blanka otkrila svoju veliku želju. Kaže, mašta o povratku skakanju u vis. A sudeći prema pripremama, iznenadila je i sebe.



" Danas sam duboko zagazila u 18 tjedan treninga bez prekida tako da očekujem da će sljedeća godina donijeti nešto lijepo. Ali bit će uvijek kako Bog da, mislim kako Bog želi. Ja vama sad mogu prostrijet listu planova i mojih želja ali stvarno mi je želja da se vratim skakanju i da uživam u ovom vremenu koje mi je darovano", nada se.



No uživat će u krugu svoje obitelji i prijatelja jer Blankino srce nije zarobljeno.



"Još uvijek nije, u tom romantičnom smislu", iskreno nam je rekla.



Božić će Blanka provesti tradicionalno kod mame jer, kaže, ona je ta koja okuplja cijelu obitelj. Ali u šali priznaje i zbog blagdanske hrane jer Blanka s kuhačom nije vješta.



"Ja se usrećim, meni je dobro, ja brzo učim tako ako bude trebalo i kad bude trebalo to se sve brzo svlada'', smatra Blanka.



Još jednom je pokazala kako u životu ne treba odustajati, treba ga voljeti i u njemu uživati. A sve ovo što ima danas, kada je sretnija više nego ikad, kaže Blanka, Božji je dar.

