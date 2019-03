Mnogima je poznata uzrečica da riječ može boljeti više od biča. Upravo je to bila tema na trećem "Susretu u riječi" u splitskom Nadbiskupskom sjemeništu, a i ovoga puta uloga voditeljice pripala je Blanki Vlašić.

"Čega sam se odrekla za vrijeme korizme, to je suvišnih riječi. E, sad, to meni nije lako jer ja stalno lajem, haha, ali pokušavam se odreći onih riječi koje onoga trenutka kada su puštene s lanca ranjavaju druge i nemaju nikakva ploda'', kaže Blanka Vlašić.



Upravo težina izgovorenih riječi predstavljena je kao glavna tema na trećem ''Susretu u riječi'' - iako susreti nisu toliko česti, za njima vlada izniman interes, mnogobrojna publika s nestrpljenjem iščekuje što će reći Blanka, fra Ante i njihovi gosti.



"Ipak smo se ugodno iznenadili nakon ova tri susreta, eto, Bogu hvala, jer stvarno sve su to ljudi koji pomažu, uskaču. Nikome ovo nije primarni projekt da se njime bavi, svi to nekako usput odrađujemo i onda na kraju ispadne stvarno super. Valjda kad nešto radiš iz ljubavi, onda se to i pokaže", zaključila je naša sportašica.



U prepunoj dvorani prvi je put ponosno sjedio i Joško Vlašić, Blankin otac, koji nije skrivao oduševljenje gledajući kćer u ulozi voditeljice.



"Sva su naša djeca zlatne medalje oko vrata, neke se vide, neke se ne vide, to je manje važno. Svakom je roditelju ponos vidjeti svoje dijete da radi posao s uspjehom i da uživa u tome, a tako je i sa mnom", rekao nam je Joško.



"Moj tata baš se u posljednje vrijeme lako gane. Malo je čudno, baš je čudno jer tu je gledalište i tu je tata, ali nema letvice. Sve je drukčije, ali to je život - stvari se mijenjaju i Bogu hvala na tome'', rekla nam je Blanka.



Upravo ovo korizmeno vrijeme za Blanku je najvažniji period u godini. Korizma za nju znači nešto osobno te nešto što je samo između nje i Gospodina. Otkrila nam je jedino da se odrekla brzopletih riječi kojima bi možda mogla povrijediti nekoga, kao što se događalo njoj, pogotovo na počecima danas već bogate karijere.



"Isplakala sam svaki naslov koji mi se nije svidio, onda sam s ne znam koliko godina odlučila da to nema smisla - nervirati se jer ne možeš uvijek utjecati na to. No znali su me povrijediti, pogotovo kada bi netko procjenjivao moj uspjeh ako možda ne bih nešto napravila kako smo zamislili ili bih podbacila ili izgubila i onda bi netko davao osvrt na to", priča nam.



Najveći kršćanski blagdan provest će u krugu obitelji njegujući duhovne, ali i tradicionalne vrijednosti Uskrsa. Za nju pisanice ne igraju važnu ulogu u slavlju:



''Moja mama to radi, ali ja ne bojim jaja, zapravo nikad nisam. Uskrs za mene ima puno dublje značenje. To je zajedništvo, ali ne samo zajedništvo 'sad ćemo se najesti', nego zajedništvo u Kristu, nada i u naše uskrsnuće. To je ono - Krist je pobijedio smrt, što nam tko može."



Za jednu od naših najuspješnijih sportašica nema odmora, polako se vraća treninzima, no kaže da sad sve prepušta u Božje ruke.



"Puno više mogu raditi stvari nego što sam mogla prije, pogotovo prošle godine u ovo vrijeme, tako da se napredak vidi. Što će biti, ne znam, ja stvarno ne znam i ja se učim iako sam control freak. To je isto jedna od mojih korizmenih odluka - živjeti doslovno iz dana u dan i ne stvarati previše planova. Ne bude uvijek onako kako ja mislim da će biti, Bog je puno kreativniji od mene."



Idući "Susret u riječi" zakazan je 14. svibnja, a njemu se, kako smo se uvjerili i sami, mnogi vesele.

