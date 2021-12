Bakalar bianco, salata od hobotnice, slane srdele ili pak purica s mlincima, sarma i pašticada s njokima... Blagdanska trpeza slavnih Hrvata odiše tradicijom, no u nekim se obiteljima domaćih zvijezda ovih dana kuha nešto potpuno drugačije. Što je na njihovu blagdanskom meniju, za In magazin otkrili Petar Grašo, Nives Celzijus, Martina Tomčić Moskaljov i mnogi drugi.

Blagdanska trpeza ovih je dana središnje mjesto svakog doma. Raskošna ili skromna, nije važno, važno je da je sve začinjeno ljubavlju i osmijehom. Grašo je u kuhinji pravi tata mata.

''To je bakalar bjanco, to je bijeli bakalar, bakalar brudet, a jednako tako kako sam ja veliki ljubitelj i japanske kuhinje onda radimo te sashimije, sirova tuna, sirovi losos, radimo malo carpaccio od kozica, slane srdele obavezno, ali ono što je najvažnije, imamo puno puno dobre volje, puno ljubavi, puno smijeha, šale, i uvijek kažem, mora biti vina, bez vina nema Badnjaka'', priča Petar Grašo.



''Kod mene je tradicija, tradicija, tradicija. Znači salata od hobotnice i bakalar za Badnjak, možda i nekakva ribica ovisno o broju ljudi dragih, obitelji za stolom, a za Božić naravno juhica, purica s mlincima i neizostavna pašticada s njokama'', priča Sanja Doležal.



''Jaoooo, ja volim klopati svašta, puno toga ne smijem, puno toga moji neće, i onda ti se zapravo Badnjak i Božić svodi na Masterchef privatni kod mene. Kako skuhat da meni bude gušt kuhat, a da oni to hoće pojest...'', priča Martina Tomčić Moskaljov.



Pripremu blagdanskog menija neki ipak prepuštaju u sigurne mamine ruke.



''Kad moja mama radi ručak, to je sve samo ne ručak, to je tjedni meni na dnevnoj bazi, ja bih to tako rekla. Tako da sam spremna i već sam udarila dijetu pred božićni ručak od moje mame jer znam da će me očekivati svašta.'', priča Sandra Perković.



I mama Grubnić prava je gastro čarobnica.



''Ona ustvari kuha drugačije. Kad pričamo o ovim tradicionalnim jelima, to ne očekujem od svoje mame. To ipak naručim iz nekih sigurnih i provjerenih restorana, ali moja je mama kreativna žena kad je kuhinja u pitanju i onda ona pripremi nešto vrlo neobično, zabavno, novo'', priča Marko Grubnić.



Ipak nije u svakom domu blagdanska buka, graja i gužva za stolom.



''Ja sam u nazavidnom položaju, zato što sam sam, samac sam, živim sam, tako da mi se ne da uvijek kuhati ni ništa onda čekam da me netko pozove, a kad si pozvan sve je fino! Hahahaha...'', kaže Marinko Colnago.



Neke slavne domaće mame za blagdane imaju posebno težak zadatak. Njihova djeca i ukućani ne jedu baš bilo što!



''Ako ćemo o meniju, Badnjak je definitivno ribljeg karaktera, a sam Božić je zapravo veganskog karaktera s malo nekakvih pohanaca za Rebeku. To bi bio shortcut, nisam baš nešto inventivna, iako zapravo jako volim kuhati'', priča Martna.



''Ja imam jednu kompleksnu situaciju. Ja imam dijete koje je vegetarijanac, s druge strane imam Taishu koja jede ribu i samo ribu, ne jede meso, tu sam ja koja sam svejed, onda imamo gospodina Drpića, i njega treba nešto nahranit, on je više fan mesa. Uglavnom, treba zadovoljiti sve te brojne ukuse, a to je dosta teško'', priča Nives.



A kolači?

''Kolače jedemo, i to jedemo, mala ekskluziva... Ja imam tu privilegiju, moja sestra se bavi izradom raw slastica, odnosno sirovih kolača koji su ultra fini i ultra zdravi'', dodala je Martina.



Prosinac je vrijeme kad je gastro izazovima teško odoljeti. Nekima se, srećom, ništa ne hvata, pa ne broje blagdanske kalorije.



''Aaaa, volim jest, to je jedna do mojih najvećih strasti, tako da volim sve što se priprema za Božić, ne znam, možda mi je vrhunac sarma! Sigurno mi je vrhunac sarma, ali dalje se ne bih usudio...to koliko ja volim jest to je strašno, samo se ne vidi srećom!'', kaže Janko Popović Volarić.



Bez obzira na to što se našlo na vašoj blagdanskoj trpezi, i s kim god je dijelili, dodajte prstohvat dobrote i neka vam je u slast.

