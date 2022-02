Nije tajna da su žene spremne napraviti sve da osvježe svoju kožu i očuvaju mladost. I mnoge poznate dame prepuštaju se različitim tretmanima pa, primjerice, odlaze na masaže zmijama, a u službi ljepote našle su se i pčele i pijavice. Victoria Beckham ima pak posebnu rutinu i u njezi kože i u prehrani pa već 25 godina svaki dan jede isto. O čemu se radi, otkriva Dijana Kardum.

U očuvanju mladolikog izgleda, brojne žene posežu za manje radikalnim potezima od kirurškog noža i injekcija. Tako, primjerice, kako bi zadržala svježinu, Gwyneth Paltrow dopuštena pčelama da joj izbodu lice. O bizarnom tretmanu otkrila je tek da je vrlo bolan. Inače, koristi se kako bi smanjio upalne procese na koži i ožiljke. Ovaj tretman nazivaju prirodnim botoxom.

Glumica Demi Moore, umjesto pčela, poseže za pijavicama. Njihova slina sadrži snažan antibiotik i anestetik koji se pokazao vrlo korisnim u liječenju. Terapija pijavicama koristi se još i kod proširenih vena, bolesti vena, artroze ili tinitusa. Koristi se i u modernoj rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji, za poboljšanje cirkulacije

"One prvo ubrizgaju taj svoj serum unutra, kao zmija otrov, to trebaju za hranu, da se bolje razmnožavaju. Kad to ubrizgaju, krv se stanji i pobiju se svi trombociti", pojasnila je alternativna liječnica Zlata Kamenjaš.

Victoria Beckham se za ljepotu koristi ptičjim izmetom. A kako bi imala vitku figuru, već 25 godina svaki dan jede jedno te isto. Naime, kod nje na meniju samo je riba na žaru i povrće kuhano na pari. Tako je bilo i tijekom njezina boravka u Crnoj Gori.

Kad smo mislili da neobičnije ne može, među poznatima i slavnima pojavio se još jedan neobičan tretman. Naime, manekenka Stella Maxwell pohvalila se da ide na masažu zmijama. A svoje iskustvo opisala je kao nezaboravno.

"Opuštanjem se događaju mnoge korisne stvari u organizmu. Ono u čemu je meni zvuk pomogao je u rasterećenju gornjeg dijela leđa i vrata", izjavila je prof. glazbene kulture i glazbene umjetnosti Sunčica Orlić.

I u Lijepoj Našoj prisutni su neki tretmani koje bismo mogli svrstati u kategoriju bizarnih. Jedan od njih je takozvani vampirski tretman, kojem se rado podvrgava Kim Kardashian. Radi se o uljepšavanju krvnom plazmom. Ovaj tretman danas je u svakodnevnoj primjeni.

Luksuzni wellness i spa saloni sve su bogatiji bizarnim kozmetičkim tretmanima koji nude ''vječnu mladost'', zato nas ni u budućnosti ne očekuje ništa manje ludih tretmana za one najhrabrije.

