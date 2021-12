Koliko voli i uživa u blagdanima, nekadašnja pjevačica grupe Karma, Majda Šušelj, znana kao Tara, pretočila je u svoju autorsku božićnu pjesmu. No ovi stihovi ne prenose samo duh ovog vremena već znače i svojevrstan novi početak za ovu glazbenicu. Koliko joj je izazovno ponovno se dokazati na sceni te kako gleda na majčinstvo, ispričala je Jeleni Prpoš za In magazin.

Blagdansko vrijeme Majda Šušelj poznatija kao Tara gleda kroz oči djeteta svoje sedmogodišnje Nike zbog koje još više uživa u svemu onome što blagdani sa sobom nose.



''Žao mi je da se manje cijeni taj period. Možda je postao prekomercijalan. Ja imam sreću da imam malu curicu koja u to još uvijek vjeruje. Posebno mi se sviđa jer ima posebnu čar. Svatko od nas nešto prirpemi pa to donese kod nekoga doma i tako ručamo ili večeramo'', govori Tara.



I baš obiteljskom druženju u čast i magičnom Božiću je i nastala Tarina nova pjesma. Božić je blizu njezin je prvi glazbeni, blagdanski uradak otkako nastupa bez muškog pojačanja unutar skupine Karma.

''24. srpnja je nastala pjesma. Usred ljeta. vruće za krepati. Klima, piano i eto, što se hrvatskih tekstova tiče, uvijek sam se nećkala, ali treba se okuražiti i pustila sam je i zatvorila oči i rekla ok'', priča.



Autorskih pjesama, kaže, biti će još. Podršku u novim izazovima ima i u Ivanu Zaku. Svoj glazbeni klik su ostvarili već pjesmom ''Naj, naj'', a kada ovom kantautoru treba pokazati svoj tekst uvijek, kaže, zbog poštovanja prema njegovu radu, osjeti knedlu u grlu.

''To je baš novi list. Novi početak. Stvarno nije jednostavno jer ljudi su te etiketirali, ti si sastavni dio one priče. Međutim, treba ići dalje ako želiš i vjeruješ. Treba neko vrijeme da ljudima pokažeš novo ja'', priča.



Već duže vrijeme piše i dječje pjesme na talijanskom, a s jednom od njih predstavit će se i njezina kći na dječjem festivalu koji organizara Talijanska unija.



''Ona pleše, pjeva, ne na moj nagovor. Ja sam rekla, Nika, ukoliko to bude tvoja želja ja ću te podržati. Ako ne, isto tako ću prihavatit tvoj put. Ona stavrno uživa'', kaže.



Uz majčinstvo te glazbu, Tara uživa i u još jednoj ulozi. Onoj radijske voditeljice. S posebnim guštom u emisiji ugošćuje svoje kolege glazbenike , a ovo joj nije prvi doticaj s radijskim eterom.



''Radila sam i prije 10 godina vikend šihte, jutarnje nakon koncerta. demolirane, ko čisti zombi'', priča.



Tada je Karma uživala golemu popularnost. Njihov se glas čuo sve do daleke Azije.

''To je jako dobra životna škola bila. Jako dobar temelj za ovo što danas radim. Kad je bilo najgore, shvatila sma da mogu to preskočit ii da mogu dalje iz ljubavi prema tome što radim , ali i poštovanja prema sebi'', kaže.



Ova pjevačica i dalje je prijateljica s bivšim članovima ovog benda, a možda se jednom, ponovno rodi i glazbena suradnja. Sve bi, kaže, ponovila. I ni za čim ne žali. A četiri godine u kojima je bila predana samo svojoj djevojčici opisuje najljepšim periodom.

''Biti s njom, promatrati je, kao privjesak. Radila sam čak queen trubut, ona je imala 4 mjeseca i svugdje je bila samnom. Na ta dva velika koncerta nisam je mogla pustiti doma. Dojila bi ju, vratila se na stage i niš joj ne fali, super je'', priča Tara.



Proizvod toga su divne uspomene i Nikina ljubav prema grupi Queen.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

