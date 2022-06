Ekipa In magazina provela je jedan radni dan s jednom od najpraćenijih hrvatskih infleuncerica. Bila je ovo prilika za uvjeriti se kako Ella Dvornik tek rijetko kad ispušta mobitel iz ruku. Otkrila je što je sve potrebno za savršenu fotografiju i objavu, a s njom su bili i u glazbenom studiju. Je li ovo najava povratka na glazbenu scenu otkrit će vam sljedeća priča.

Cijeli tim ljudi, vizažist, frizer, stilist, profesionalna fotografkinja, uz Ellu Dvornik, svojom kreativom stoje iza fotografija koje će ova infuencerica objaviti na svojem Instagramu.



''Spali, kidaj, reži. Uvijek sam spremna. Barem jednom mjesečno promijenim frizuru'', kaže Ella.



Katkad to projekt i objava traže, no nerijetko se Ella svojim pratiteljima želi pokazati i onako životno. Potpuno se ogoliti i biti iskrena.



''Ja sam si posložila da se ljudi naviknu na mene i bez šminke i s masnom kosom, ali i s frizurom i noktima. Mijenjam se kao svaka prosječna osoba. Ja sam si uvijek mislila ako ja to kažem prva, ne može to nitko drugi saznati drugačije. I kad je nešto loše i kad je tabu, uvijek okrenem u svoju korist. Ako će netko skupljat klikove, prvo bih ja trebala, a onda svi ostali'', kaže Ella.



Prve društvene mreže Ella je otvorila još prije 12 godina. Tada joj je mama, kaže, prigovarala što tako provodi toliko vremena. A danas, kaže, uživa u ovom dobro plaćenom poslu i veseli se njegovim plodovima.

''Nije mama uvijek u pravu, treba podržavati mlade ljude i njihovu viziju'', kaže.



Za svoju viziju Ella se itekako mora potruditi i izdvojiti vremena. Mobitel rijetko kad ispušta iz ruku, promišlja o svakoj objavi, a predah od svega i svih često pronalazi u glazbenom studiju.



''Volim glazbu i slušam glazbu otkako sam bila mala. I tata je bio glazbenik, bila sam s njim po studiju, volim isprobavati, da sam brutalan pjevač, nisam, ali ni ne moraš biti, ako si specifičan'', smatra Ella.



Hoće li i kad objaviti pjesme koje nastaju u studiju njezina prijatelja Arijana, još nije sigurna jer jedno je koči u tome.



''Ja imam užasno velik strah od javnog nastupa, ali uvijek mi je ostala želja da nešto radim'', kaže Ella.

Svoju umjetničku stranu Ella je pokazala i dizajnom. Prvo kreirajući kišobrane i rokovnike, a onda i modnu kolekciju u suradnji s dizajnericom Kristinom Burjom.



''Ja sam jako puno toga pokupila od tate, ali i mame i dede kaj se ovog kreativnog tiče. Sve mi ide dobro, ako se fokusiram, ali nisam fokusirana pa šaram okolo i raspršim se na sve strane'', kaže.



Dio te kreativnosti, ako je vjerovati riječima ponosne majke, leži i u njezinim kćerima. Bali Dee i Lumi.



''One vole glazbu jako, jedna bi mogla potegnuti. Nekako mi se Bali čini kao ekscentrični lik. Lumi bi mogla biti jedna iz naše obitelji koja je otišla na faks'', kaže Ella.



Njezine djevojčice još nisu svjesne moći društvenih mreža. Niti suprugu Charlesu one nisu prioritet, ali to ne znači da je ne podržava u onome što radi.



Palac gore tako diže i za Ellin novi projekt. Takozvano ljetno darivanje u kojem će ova influencerica u 4 tjedna pokloniti 36 različitih proizvoda svojim pratiteljima.



''Svima su važni pratitelji jer bez pratitelja ne postojiš ni ti. uUvijek pokušam da nešto dobiju, ali bitna mi je i komunikacija. Poruke koje mi šalju, na sve odgovaram'', kaže Ella.



Čak i na one negativne komentare.



''Moji komentari imaju više lajkova nego slike. Meni je gušt kad mi dobro legne da vratim udarac'', kaže Ella.



Ipak su društvene mreže dvosmjerna ulica u kojoj je, kaže Ella, teško prikupiti pratitelje, a još teže ih zadržati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.