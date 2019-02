31 - to je prosjek godina izvođača na ovogodišnjoj Dori. A jedna od najmlađih natjecateljica bila je 19-godišnja Beta Sudar. Iako se iz Opatije nije vratila kao pobjednica, privukla je velik interes medija i publike. S mladom pjevačkom nadom upoznat će vas naša Julija Bačić.

Karijera mlade pjevačice Bete Sudar započela je na Supertalentu 2016. Tri godine kasnije, polufinalistica ovog talent showa, iza sebe ima već tri snimljene pjesme i nastup na Dori.

''Supertalent je bila ta moja prva velika pozornica na kojoj su se me zapravo gledali i ljudi preko malih ekrana i uživo i dobar žiri me ocjenjivao i nekako mi se to svidjelo već tad'', prisjeća se Beta.

Sa samo 19 godina na velikim se pozornicima izvrsno snalazi. Iako njezina pjesma "Don't Give Up" ne putuje u Izrael, Beta je na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije bila itekako primijećena.

''Dan prije je bio fokus na moj izgled, a dan kad sma nastupila je bio fokus na moje pjevanje tako da mislim da je za dobru pjevačicu bitan i izgled bitno je i pjevanje tako da ako se to lijepo ukomponira samo je nebo granica'', zaključuje.

''Mislim da seksipil nije samo ako budeš polugol na pozornici da to možeš izvesti i na elegantan način kao što sam ja, nadam se uspjela'', kaže nam.

Nastup na Dori ovoj je Slavonki bio prilika i za druženje i upoznavanje s iskusnijim kolegama.

''Od tih starijih recimo jako mi se svidio i nastup i kao osoba Luka Nižetić, ima tu još njih, Jure Brkljača njega još od prije znam svi su bili jako opušteni, a bilo je nekih iznimki koje su bile malo uštogljene i nisu baš htjeli s mlađim izvođačima komunicirati'', priznaje.

A upravo joj je jedna starija i iskusnija kolegica bila vokalna mentorica uoči nastupa u Opatiji.

''Kad sam prvi put čula Betin glas tad nisam znala ni tko je ona ni kako izgleda nego sam je preko snimke čula i apsolutno sam se zaljubila u taj vokal. Mislim da i na sceni nedostaje ta vrsta vokala, ta vrsta interpretacije, tako da u Beti Sudar vidim nekog tko ima itekako blistavu budućnost'', priča nam Ivana Husar.

Kad ona zapjeva, teško nam je povjerovati da je još donedavno dvojila hoće li postati pjevačica ili, vjerovali ili ne, nogometašica.

''Nogomet sam trenirala šest godina, prestala sam ga trenirati prije nekih godinu i pol, taman kad sam počela snimati prvu pjesmu pa drugu. Jednostavno kad putuješ više nemaš vremena za treninge i da se posvetiš tom sportu i morala sam napraviti odluku ili ću nogomet ili ću pjevanje'', objašnjava nam.

Kocka je ipak pala na pjevanje. Zbog karijere iz Valpova se preselila u Zagreb, a njezino srce još uvijek je slobodno.

''Imam jednu pjesmu kaže voli-ne voli, tu sam bila evo neodlučna prije 5-6 mjeseci, ali nikako da mi se dogodi ta neka velika ljubav, još sam mlada, imam tek 19 godina i stvarno ne želim žuriti s ničim, imam vremena želim se posvetiti svojoj karijeri, pjevanju i to je to, ako se nešto dogodi, dogodit će se'', smatra.

Potpuno posvećena karijeri i s ovakvim vokalom te izgledom modela, Beta Sudar mogla bi vrlo brzo osvojiti našu glazbenu scenu.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

