Josipa Lisac sljedeće će godine proslaviti 55 godina glazbene karijere. Unatoč bezvremenskim hitovima i statusu dive, Josipa priznaje da publici na koncertima daje svoj maksimum i u osmom desetljeću jer bez njezine vjerne publike ne bi bilo ni nje. Što je drži vitalnom i energičnom, po čemu najradije pamtiti svojeg Karla i kako je izgledala kao čagerica na početku karijere, Josipa Lisac je na Špancirfestu u Varaždinu otkrila za In magazin!

Svojim bezvremenskim pjesmama i izričajem koji uvijek iznova oduševljava, Josipa Lisac s lakoćom potvrđuje da je diva. Iako ona tu riječ vjerojatno mrzi iz dna duše, kako drugačije opisati ovu glazbenu perfekciju.



''Ljudi me žele čuti i vidjeti, jednako ja želim vidjeti te svoje prijatelje, kroz godine su se stvarala prijateljstva. Doživjeti tu njihovu odanost, lojalnost, povjerenje, jednako tako, zato sam i rekla da sam odgovorna, im pokazati koliko poštujem ja njih. Jer da nije njih, ne bi bilo ni mene. Kad te u tišini slušaju i slušaju svaki ton, vokalno i instrumentalno, e da, to su nagrade ogromne. To je nešto što si svatko može poželjeti, jer galama, kad izađeš na scenu i galama...kod mene toga naprosto nema'', kaže Josipa.

Evergreen koji ne blijedi Josipa je otpjevala na opatijskom festivalu 68-e. Imala je samo 18 godina. I danas, desetljećima nakon toga, pjeva ga s istim žarom.



''Prekrasno, ipak prvi put na festivalu...ipak sam ja došla iz benda, to su Ohare i Zlatni akrodi, ipak sam ja na čagama pjevali i imali smo mi koncerte, sad ti dolaziš na jedan festival, to je ipak jedan potpuno novi milje, pa to su žene izgledale fantastično, kao iz modnih časopisa, to se uređivalo i revijski orkestar'', prisjetila se.



Osamdesetih je, prisjeća se Josipa, bila prava disko kraljica i čagerica. Otvorila je gotovo svaki disko klub.



''Početak tih mojih 80-ih ja sam pjevala na matricama, ufff, kvaliteta izvanredna, savršeno sve, sve je super. Čagerica? pa kaj čagerica, ja sam stasala na čagi'', kaže.



Josipa danas životnom energijom nimalo ne zaostaje za tom Josipom čagericom.



''Ne, ja nisam uopće energična, ja sam vrlo smirena, ali ja jesam aktivna u smislu i duhovno i fizički, pa ne moraš ti samo trčati to tak fizički, ti moraš bit aktivan i u glavi, u krajnjoj liniji život je takav da si sperman na izazove, na raznorazne izričaje, na razne promjene, da se možeš prilagoditi, da se možeš suočiti s tim, mislim da je to to'', govori.



Bliži se prosinac, kada će obilježiti 30 godina otkako nas je napustio njezin voljeni Karlo.



''Možda je mogao još, ali gledajte, tako je sudbina rekla, tako je to bilo zapisano, naprosto nas je napustio u 51. godini života, vrlo vrlo mlad, ali ono što ja znam i ono što bi vam i on rekao - ja sam živio 300 na sat, to je bilo strahovito, on je bio aktivan u svakom smislu i stvarno je uživao u svakom trenutku života. Puno godina je prošlo, ali naprosto njegova djela žive, ja kroz našu ljubav idem dalje, za nas dvoje, to je druga priča, znate, ponekad samo pričaju o ljubavi jer ne znaju kaj bi drugo, ali imamo paralelno suradnju, imamo djela koja su se napravila i još imamo ljubav koja je sve to začinila i sad ta velika ljubav meni pomaže da ja izdržim i da idem dalje za nas dvoje, pa do kud se može...'', prisjetila se Josipa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.