Benedict Cumberbatch povjerio nam je da je tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva, nakon pobjede Vatrenih nad Englezima, reagirao vrlo emotivno.

Britanski glumac Benedict Cumberbatch svjetsku je slavu stekao zahvaljujući ulozi osebujnog detektiva Sherlocka Holmea. Danas je jedan od najtraženijih glumaca u Holivudu, ima svoju vojsku obožavateljica koje se nazivaju 'Cumberbitches', voštanu figuru u poznatom londonskom Madam Tiso muzeju, pregršt filmskih nagrada, uključujući i onu za doprinos umjetnosti engleske kraljice Elizabete, koja ga je proglasila plemićem.

''Bio sam u Hrvatskoj, na Hvaru. Tamo u blizini mi se prijatelj ženio, bili smo na brodu, kupali se. Predivno more'', kazao je glumac koji obožava nogomet pa je komentirao i Svjetsko nogometno prvenstvo nakon pobjede Vatrenih nad Englezima.



''Ne znam mogu li o tome pričati. Još me boli. To su trenutci koji dižu narod i ove godine bio je odličan nogomet i uživao sam u nogometu ove godine unatoč rezultatu'', priznao je.

Ovog iznimno talentiranog 42-godišnjeg glumca, od četvrtka će hrvatska publika gledati u ulozi zelenog gunđala Grincha. Nakon punih 18 godina, Grinch se vraća na veliko platno u animiranom obliku, još zeleniji i još mrzovoljniji, odlučan u namjeri - upropastiti Božić.

Osim što je talentiran, Benedict je, za razliku od Grincha, već pokazao da je njegovo srce itekako veliko. Naime, nedavno je izašao iz taxija kako bi priskočio u pomoć muškarcu u nevolji, vidjevši kako je ovaj napadnut. Često sudjeluje i u različitim humanitarnim akcijama.

