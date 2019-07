Tko je sve u slatkom iščekivanju, koji će se slavni otac odvažiti biti u rađaonici, a koji pak smatra da muškarac ondje nema što tražiti, otkrit će vam naša Anja Beneta.

"Nama se nigdje ne žuri, a kad se desi, bit ćemo najsretniji, ali želja je sve veća i veća, to ti mogu reći'', u svibnju je izjavila naša plus size manekenka Lucija Lugomer, a prije nekoliko dana sretnom viješću da će prvi put postati majka razgalila svoje obožavatelje.

"Jedno je zaljubiti se u nekoga, drugo je voljeti nekoga, a treće je odabrati baš njega za oca svog djeteta", napisala je uz fotografiju na Instagramu na kojoj pozira sa suprugom Danijelom. Mjesec dana nakon što je proslavila prvu godišnjicu braka, u ruci ponosno drži dječji bodi na kojemu piše "Dečko 2015. suprug 2018. otac 2020.".

"Da ti budem skroz iskrena, očekivala sam da mi nakon vjenčanja puno više ljudi pitati kad će dijete, kad će dijete, ali me puno više ljudi ispituje kako je u bračnom životu. Meni je genijalno, nama je super... ", kaže nam.

Trudnički trbušćić ponosno je otkrila i Rajna Raguž Čuljak. Da bivša Miss Hrvatske sa suprugom Tomislavom očekuje treće dijete, također je otkriveno na Instagramu. U razdoblju od samo dvije godine, bivša manekenka, danas fotografkinja rodila je dvoje djece. Tako će se prinovi u obitelji, uz mamu i tatu radovati dvoipolgodišnja seka Greta i jednoipolgodišnji braco Ivan.

"To se ne planira, barem ja ne planiram.", znala je reći Rajna.

Treće dijete stiže i u obitelj poznatog glumačko-redateljskog para. Osim što su sretni roditelji i supružnici, Helena Minić Matanić i Dalibor Matanić surađuju i na poslovnom planu. Tijekom prvog zajedničkog projekta su se zaljubili, ubrzo vjenčali i postali roditelji kćeri Lole. Sin Max došao je nakon druge suradnje. Treći zajednički projekt rezultirao je trećom bebom, pa se lijepa glumica šali da ozbiljno razmišlja o tome da odbije daljnju poslovnu suradnju sa suprugom.

''Haha, ali neko treba raditi na natalitetu u ovoj državi, pa smo Dado i ja odlučili'', šalila se Helena jednom prilikom.

Podići natalitet u Hrvatskoj odlučio je i popularni Jole:

"Hvala Bogu, čekamo četvrto. Nek bude živo i zdravo, čekamo dečkića i super", sretan je pjevač.

Seke Iva, Ema i Tia od brace koji stiže u prosincu bit će starije 12, 10 i 7 godina. Njihova majka, Jolina 10 godina mlađa supruga Ana, blista u trećem mjesecu četvrte trudnoće.

"Osjeća se super. Ako bude i 70 posto kako je bila prva, druga i treća trudnoća, bit će super. Na njoj nisi mogao ni primjetiti da je ona u devetom mjesecu trudnoće. Ona je hiperaktivna, čak je u nekim stvarima brža i luđa od mene, i ne znam, odveo sam je u rodilište, nisam ni parkirao, ona je rodila, i nadam se sa da sve bude u redu, i da tako bude i četvrto", pričao nam je Jole.

Iako je prisustvovao rođenju najmlađe kćeri Tije, iskustvo u rađaonici Jole ne namjerava ponoviti kad na svijet bude stizao prvi sin.

"Po meni tamo muškarac nema što tražiti, ali da je jedan put otići vidjeti, ja to savjetujem svakome. Ali ti stojiš iza, ona je u svojem svijetu dok rađa, ti si tu u biti livo smetalo. Meni je bila želja kad sam već imao priliku i kao puno to znači mami, odnosno supruzi, ali ja sam rekao: sad sam bio, vidio i mislim da je to to", zaključio je.

Jolino mišljenje zasigurno ne dijeli njegov kolega Petar Dragojević, koji je uz suprugu Andreu u rađaonici bio već četiri puta.

"Stvarno je puno lakše kad sam ja tu, i ja bih savjetovao svima, ajte na porod da vidite koliko se žena muči, koliko je to teško dok ona ne odnese to malo na svijet, a onda još posli, koja je to radost kad ono proplače", priča.

Ovih dana doznali smo da će nećak nikad prežaljenog Olivera Dragojevića postati otac i peti put, i ne sumnjamo, još jednom uživati u prvom plaču svojeg djeteta.

"Doći će beba u 11. mjesecu. Ja volim djecu, žena i ja volimo djecu. Koliko Bog da!" kaže.

Novom članu obitelji vesele se 10-godišnji David, 8-godišnji Emanuel, šestogodišnji Jona i četverogodišnja Debora Marija. Iako još ne znamo za koje će se ime ovaj put ponosni roditelji odlučiti, ne sumnjamo da će i za njim kao i za prethodna četiri - posegnuti u Bibliju.

" Mi stvarno vjeru prenosimo djeci i to mi je strašno bitno, radi njihove budućnosti, radi neke sigurnosti, da imaju Boga uza sebe", zaključio je!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.