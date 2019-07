Audicije sedme sezone potrage za supertalentom su završile. Ovog puta našu je pozornost privukao par koji je čak i žiriju utjerao strah u kosti.

Nastup kandidata s početka našeg video priloga će vas ostaviti bez daha. Marčelo je ovaj hobij mnogo godina uvježbavao sa sestrom, a prije dvije godine zamijenila ju je Kati.

"Došlo je prirodno, mi smo par. Jako mi se svidjelo. Željela sam to napraviti i biti s njim na pozornici. Ta želja mi se ostvarila", rekli su nam Kathy Donnert i Marcello Giurintano, Duo Giurintano.

Dodatno ćemo vas upozoriti da ovo ne pokušavate kod kuće.

A tajna njihova uspjeha i nije baš toliko tajna.

"Velika je to odgovornost, čak i za mene, da zbog mene ne padne. Ne smijem pogriješiti kako bi me on mogao vrtjeti." "Moram se brinuti za nju, kako ne bi došlo do nesreće i kako bih je mogao sigurno držati u rukama", otkriva Marcello.

I dok jedni svoja umijeća pokazuju pod svjetlima reflektora, drugi se za svoj nastup pripremaju u backstageu.

''Došao sam pokazati streetworkout, to je ulična teretana, ali na vrsti freestylea, to ću izvoditi, nisam ništa smišljao, idem tačno freestyle raditi, kad se pojavim na bini, tako ću iz glave, nisam ništa pripremao, ako već idme freestyle - idem freestyle'', priča nam Nedžad Velagić.

Jedino što nam je htio otkriti jest to da će miješati dinamiku i statiku, te da će svoj nastup posvetiti ocu.

''Zato što me još kao dijete učio da se bavim sa sportom i da ne idem drugim putem i ovo vrijeme je njemu posvećeno, bar tad znam da je on tu i imam vremena za njega'', objasnio nam je.

''Moje ime je Maša, a ovo iza mene su Ana, Roko, Matej, Marko, Marta, Leon i Vid. // Mi smo jedan bend, sviramo popularnu glazbu i zajedno smo jedan sastav, koji inače dolazi iz glazbene škole'', predstavila je Maša bend glazbene škole Bonar.

Ono po čemu se razlikuju od drugih, tvrde, njihov je gotovo pa obiteljski odnos.

''Kao sastav smo svi dosta jedni za druge svi, zajedno smo timski igrači i prijatelji smo.

Nisam baš vidjela da su mladi, da sviraju u bendu, i onda kad smo vidjeli da bi možda mogli, zašto ne, da dođemo da vidimo kakvo je to iskustvo, sve treba u životu probati, pa zašto ne?'', kaže Maša.

Nesuglasice su im, pa čak i kad je u pitanju repertoar, stran pojam.

''Imamo dosta sličan ukus, volimo rock, volimo Beatlese, volimo pop i tako klasike, ali nema nesuglasica, vrlo lako s edogovorimo oko toga što ćemo svirati'', tvrdi Maša.

