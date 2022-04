Jive je bio posljednji ples Asima Ugljena i mentorice Nike Jelić u showu ''Ples sa zvijezdama''. Sada su svoj plesni put i prilično velike planove nakon showa pretresli s ekipom In magazina!

Ona je u njemu vidjela velik potencijal, a on kaže da je zbog svojeg šarma ''preživio'' sve emisije dosad. Asim i Nika u nedjelju su otplesali posljednji ples u showu:

''Da se ne lažemo, stvarno, ja sam najgori plesač ove sezone, nevjerojatno sam daleko dogurao zahvaljujući Niki, i njezinom silnom trudu uloženom u mene, a sad bez fige u džepu laknulo mi je.'', govori Asim Ugljen.

''Ja sam rekla, meni će biti u kojem god trenutku ispadnemo, žao. Da sam nekim čudom došla do finala, jednostavno to je postao životni stil. I nešto što je meni zaokupiralo cijeli život'', priznaje Nika Jelić.



Nerijetko je ovaj par okupirao i pozornost gledatelja. Uz to što je promijenio tri partnerice u showu, Asim nam je priuštio štošta u prošlim emisijama.

''Ja sam zabavljač, izvođač na kraju dana, to mi je profesija, ja volim izvoditi, imao sam predivnu mentoricu i partnericu, prijateljicu, uvijek mi je bilo lijepo s njom i raditi, proces je najbitniji u mom poslu, tako i u plesu pretpostavljam'', rekao je.

Manje lijep dio je onaj koji je Asim prolazio iza kamera showa. Podsjetimo, na samom početku sezone prebolio je koronu i od tada osjeća velike posljedice. A pritom, na scenu se vratio odmah po preboljenju:

''Još uvijek imam problema sa pamćenjem, sa spavanjem groznih problema i stvarno se moram prijaviti u tu post covid bolnicu, o čemu razmišljam dulje vrijeme jer vidim da sam i psihofizički i psiho motorički, puno slabiji nego što sam u životu ziher bio. Plus imam ženu i dvoje djece i neke tekuće obaveze'', priznaje.

Tekućih obveza je poprilično:

''Čekaju me tisuće i tisuće poreznih faktura, poreznih obrazaca što moram ispuniti, kasnim već 11 dana, ispričavam se poreznoj upravi Republike Hrvatske, nemojte me globiti jer stvarno nisam stigao. Čeka me polaganje ispita za olimpijskom kajakajaškog trenera. čeka me pisanje scenarija s kojim kasnim već jako dugo. Čekaju me uloge, filmovi, jako puno toga'', kaže.



Nika se pak vraća studiju građevine, ali i plesnim obvezama:



''Ja radim i u fitnessu tako da ću i tu biti nešto aktivnija, čekaju me nastupi za ljeto'', kaže.



I, naravno, priželjkuje još jednu plesnu sezonu sa zvijezdama. Asim se u toj sezoni vidi na jednom drugom mjestu:

''Sve se bojim ako će on biti voditelj'', rekla je Nika.

''Joj ne bi htio Igoru uzet posao, ja ću bit onaj patuljak koji trči po sceni s kavom. Mešin, maja i patuljak'', našalio se Asim.



Jedno je sigurno, već ove nedjelje Asim i Nika će nam nedostajati!

