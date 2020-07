Antonija Šola ima novi singl, a napisala je i najnovije pjesme Jasminu Stavrosu i Maji Šuput. Je li spremna stati pred oltar, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać.

Nova pjesma Antonije Šole rezultat je suradnje ove kantautorice i pjevača grupe Ljubavnici, Marija Regelje.

"Kad napišeš pjesmu za Antoniju ima to svoju težinu. Ipak je Antonija da tako kažem bila i moj mentor autorski", zaključio je Mario.

Pisati pjesmu za Antoniju, koja potpisuje mnogobrojne hitove najpoznatijih glazbenih imena u Hrvatskoj, ali i regiji, bio je pravi izazov, a konačan rezultat oduševio je i ostatak Ljubavnika. Pjesma "Ponovno", u samo nekoliko dana, pregledana je više od 200 tisuća puta na Youtubeu, a Šola je planira izvesti na CMC festivalu u rujnu. Hoće li biti i drugih nastupa ovog ljeta, još uvijek je neizvjesno.

"Bilo bi lijepo da se i o tome razmisli malo, ipak sad dok je još lijepo vrijeme da se barem te svirke održe i koncerti dok se može. Dok nije došla jesen da se pomisli malo, eto na glazbenike", zaključila je Antonija.

Pauza od svirki teško pada i Ljubavnicima.

"Još smo u šoku, još se nismo oporavili od ona prva tri mjeseca dok smo bili u toj izolaciji, karanteni, ne znam kako bih više nazvao to. Svirali smo ravno tri vikenda i nažalost opet su nas zatvorili, tako da nismo baš najbolje", požalili su se.

A čini se da je jedan nastup, i to na svadbi Antonije Šole, već dogovoren.

"Ima lijepi šator ovdje za vjenčanja, možda najljepši koji sam vidjela, možda najljepši koji sam ikad vidjela. Tu ću se ja udati. Bit će ovako latice, tu ćemo se slikati. Brzo će to, Ljubavnici mogu prvi ples svirati", izjavila je Antonija.

I dogovor je pao, a nas je zanimalo je li Antonija, osim benda, pronašla i mladoženju.

"Ne, trenutačno nemam tu ljubav, ali bit će, sad se osjećam dobro", otkrila nam je Antonija.

Osim svoje nove pjesme, ovih su dana izašle još dvije pjesme s njezinim potpisom, "Moja Marina" Jasmina Stavrosa i "Daljina" Maje Šuput.

Maja je nazvala mene u ovo najgore neko vrijeme, najneizvjesnije kad smo svi bili u lock downu i rekla sam, to može samo Maja. Kad me nazavala i rekla daj napiši neki tekst, ja čujem tu tebe, ti ćeš to najbolje napraviti", rekla nam je Antonija.

Sve emocije koje prenosi u tekstove, kaže, sama je proživjela.

"Kaže meni Maja hvala Bogu na svim tim tvojim slomljenim srcima, na svim razočarenjima, hvala Bogu da si ti to sve prošla, da ti to možeš napisati. Tako me razveselila i nasmijala kad je to rekla. Neki dan sam trčala u Zaprešiću i čekam da prijeđem na semaforu, a ono iz auta trešti "Daljina", tako da mi je to baš bilo fora", priznala je.

Jedva čekamo čuti što će iduće izaći iz Šole kreativne radionice, u koju po hitove dolazi pola estrade.

