Drugu večer Ateliera pamtit će brojne zvijezde koje su morale bježati od pljuska. Netom prije nego što su modne revije trebale početi, nad Zagrebom su se nadvili tamni oblaci. Tko su najveći modni obožavatelji među zvijezdama koje su dočekale kraj pljuska i odgledale revije, saznajte u prilogu In magazina.

Drugu večer Ateliera otvorila je revija Ivice Skoke, kojeg su došle podržati brojne zvijezde.

''Bolje da su Gornji grad okupirale zvijezde i ljudi iz javnog života nego političari, možemo i mi doći malo na Gornji grad'', zaključio je Ivica Skoko.

''Rekao mi je da moram obući ovu njegovu haljinu koja je ustvari jedna od onih koje imam u ormaru, to je bio njegov izbor večeras'', rekla je Danijela Gračan.

''Imala sam namjeru s obzirom da je Skoki 25 godina rada, doći u jednoj njegovoj haljini, ali nažalost u seldibi prije godinu dana kofer s najljepšim haljinama je dobio noge, nadam se barem da haljine nekome dobro služe'', otkrila je Bojana.

''Puno je šljokica, ali ovaj put smo puno radili na konstrukciji, hvala mojoj Mariji Cvitanović koja je osmislila ovaj predivan stajling'', rekao je Ivica Skoko.

A kakav je osjećaj nakon toliko godina opet biti u backstageu i osjetiti taj adrenalin?

''Pa to je najljepše, slaganje, dizajniranje cijele te priče, to je najljepši dio, tako da ja zaista uživam ovdje'', rekla je Marija Cvitanović.

Borna Kotromanić na reviju je stigla u vjenčanici.

''Mogla bi ovako izgledati moja buduća vjenčanica, apsolutno je savršena, Skokino remek djelo'', zaključila je Borna Kotromanić.

Na reviji je bila i Antonia Dora Pleško koja zadnjih mjeseci često ide u Meksiko.

''Tako je eto, jednostavno, jednom sam otišla turistički, našla neki poseban mir, nekako me Meksiko ispunjava na neki poseban način. Volim taj njihov jezik, muziku, hranu, veselje, općenito, to mi malo ovdje fali. Voljela bih da to jednog dana bude moj drugi dom'', otkrila je Antonia.

Danijela Gračan oduševljava svojom ljepotom.

''Ne znam bih li rekla da su to geni, ali evo znate i moju sestru, mislim da su to rezultati minulog rada, nažalost, više to ništa ne stignem, ali mislim da bih trebala ponovno početi'', rekla je Danijela.

A onda, taman kad su revije trebale početi, evo pljuska. Tko čeka - dočeka. Nakon sjajnog i potpuno drugačijeg Skoke, Ivan Friščić predstavio je kapute i odijela besprijekorne izrade. Sve je zatvorio Luka Grubišić kolekcijom razrađenom do posljednjeg detalja.

Lukin izričaj osobito cijeni glazbena, ali i modna ikona novog vala.

''Moja mama je bila krojačica, tako je i mene to krenulo interesirati, i tako ja volim lijepe stvari, a modni dizajneri također rade lijepe stvari, volim ići uživati u toj ljepoti'', govori Jura Stublić.

A mi još mnogo lijepih stvari očekujemo od Ateliera. Samo da idući put bude bez kišobrana.

