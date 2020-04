Mlada splitska pjevačica Antonia Dora Pleško vrijeme izolacije provodi uz knjigu, društvene igre, ali i ono što ju najviše opušta – glazbu.

Pjevanjem protiv izolacije. S tim motom definitivno se vodi mlada pjevačica Antonia Dora Pleško koja i u ovim trenucima pjesmom pokušava svima izmamiti osmijeh na lice.



"Moja karantena je zapravo dosta zabavna, slušamo dobru muziku, igramo društvene igre, kuhamo, stvaramo. Dobila sam mali studio svoj prvi tako da snimam zanimljive covere koje će te uskoro moći čuti definitivno na mom youtube kanalu.", otkriva.



Izolacija joj ne pada teško i na sve nastoji gledati pozitivno. Ističe da ne smijemo klonuti duhom. Ona je poruku "ostani doma" shvatila ozbiljno, ali ju sama sebi predstavlja i kao odmor.



" Iskreno ove mjere socijalnog distanciranja uopće meni ne stvaraju neki problem ili neku dramu, čak mi ova cijela karantena odgovara. Mi glazbenici zbog snimanja i svih tih stvari ne stignemo biti sa svojima i družiti se sa svojim prijateljima toliko često tako da i kako se kaže - u svakom zlu nešto dobro", zaključuje.



U izloaciji je otkrila i svoju novu umjetničku crtu - uhvatila se kista.



"Mogla bi spomenuti to da sam nekivdan na suncu crtala na platnu, odnosno slikala na platnu i da sam se zapravo osjećala jako dobro - ljubilo me sunce i baš je bio jedan lijepi produktivni dan", priča.



Antoniji ipak nešto nedostaje - u izolaciji nije sa svoji najboljim prijateljem.



"Najviše mi nedostaje moj pas Viny koji nije tu.. Ali nadam se da ću ga vidjeti ubrzo čak se i s njim čujem preko face timea. Gledamo se i ništa mu nije jasno. Ali da definitivno, on mi najviše nedostaje. I definitivno mi fali more, ali nadam se da će ovo sve proći brzo tako da ćemo svi skočiti i jedva dočekat otići na neki otok", kaže.



No i prije odlaska na Hvar gdje Antonia provodi ljeta, prvo će promovirati novu pjesmu. Duet na koji je ponosna, ali oko njega vrlo tajnovita.



"Izlazi prekrasan duet i pjesma o kojoj maštam već godinu dana, koja je spremna i čeka svoje svjetlo dana. Snimili smo spot, u predivnom Zagrebu dok ga nije dopao potres i sve ove katastrofe tako da živim za tu pjesmu, jedva čekam da izađe i nadam se da će pronaći mjesto u vašim srcima kao što je i u našim", otkriva.



Nada se da ćemo se brzo vratiti životu na koji smo navikli, ali do tada moramo slušati sve preporuke stručnog stozera:



''Moja poruka je za sve gledatelje IN magazina - Ostanite kući, perite ruke, čuvajte se, ma perite ruke svakako - inače jer ovo nije samo stvar u vezi korone. I ovo će sve proći nadam se brzo i bezbolno, a do tada na moj YouTube kanal slušajte dobre pjesme", poručila je za kraj.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.