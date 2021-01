Kako to izgleda kada pjevačica okupi prijatelje youtubere i upuste se u avanturu snimanja videospota za novu pjesmu - pokazala je Antonia Dora Pleško. Zašto se odlučila na taj pothvat, smatra li ga dobitnom kombinacijom te kako zvuči dašak američkog zvuka, otkrila je novinaru Hrvoju Kroli za IN magazin.

Antonia Dora Pleško snimila je videospot za novu pjesmu "13. nota" uz pomoć prijatelja youtubera.

"To je pjesma koju ja toliko volim i posebna mi je zbog te poruke - kako žena treba biti svoja - i neka ti je moje ljubavi! Toliko je moćna i energična. I ta rečenica - čini mi se da sam napokon žena kakva trebam biti - iza toga stojim i dan i noć i baš sam sretna", istaknula je pjevačica.



Upravo će "13. notu" Antonia Dora premijerno otpjevati na Zagrebačkom festivalu, a samo za kamere IN magazina pokazala je kako će izgledati videspot u koji, kaže, vjeruje svim srcem.



"Htjeli smo to onako da bude malo američki spot. Da ima taj moderni tinejdžerski vibe, da se vidi da se zabavljamo kao da nije ni ta korona jer toga nam toliko fali. Htjela sam približiti publici koliko će nam biti dobro uskoro", objasnila je pjevačica.



Redateljsku palicu za snimanje videospota preuzeo je mladi youtuber Pave Elez, kojem je ovo prvijenac po pitanju videa za glazbene singlove. Olakotna okolnost, priznaje Pave, bilo mu je ipak to što se on i Antonia i privatno druže.



"Puno opuštenije, pogotovo meni kojem je ovo prvijenac, prvi put radim ovakvu stvar i ovo je ogroman projekt za mene. Mislim da je pet puta bolje što se znamo, opuštenije je i meni i njoj. Znamo se, slikamo se i snimamo i privatno, tako da nam je ovo samo razina više", rekao je Pave.



Zarazni ritam pjesme upotpunjen plesnim pokretima mlada pjevačica odlučila je prepustiti još jednom prijatelju. Luciano Plazibat dobio je priliku osmisliti koreografiju.

"Dosta ljudi ne zna, ali Antonia i ja smo davno, prije 10-ak godina skupa plesali. Ona je bila drugi klub i onda bismo bili skupa na natjecanjima. Znamo se već dugi niz godina. Prestala je plesati, ali ostalo je zbog TikToka u njoj još, tako da je naučila sve u jedan dan", rekao je koreograf youtuber Luciano.



Za ovu je pjesmu splitska pjevačica napravila zaokret i odlučila pokazati svima da je Antonia Dora odrasla te da ponosno drži svoje mjesto na glazbenom nebu. A za potrebe snimanja uskočila je čak i u kadu.



"Malo smo se zezali, išli smo malo i na taj izazovniji look, ipak su mi 22 godine, nisam više curica od 11 godina u žutoj haljinici. Ali ništa nije vulgarno, sve je s ukusom. Radimo to da izgleda dobro i nadam se da će ljudi to prepoznati", naglasila je Antonia Dora.



Da Antonia izgleda svjetski, a naše - pobrinula se dizajnerica Ivona Glavaš, koja je Antonijine ideje pretvorila u djela.



"Zapravo, ovo je odijelo iz naše kolekcije Anovi na koje smo napravili malo varijaciju na temu i dobili smo to njezino odijelo koje smo na kraju i nazvali po njoj Antonia Dora. To je nekako ona, samo u još ženstvenoj verziji, ja kažem i s dozom seksepila. Antonia raste pa se mijenja i njezin stil", rekla je Ivona.



Je li Antonia Dora uspjela donijeti dašak Amerike na hrvatsku glazbenu scenu, imat ćete se prilike uvjeriti za nekoliko dana.



"Prije su bile baladice za široku masu, sad idemo s onim što sam ja i čini mi se da sam napokon - žena kakva trebam biti", zaključila je pjevačica.

