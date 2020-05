Antonia Dora Pleško u novoj pjesmi "Da ti usne slijedim" ostvarila je suradnju s pjevačem Alenom Đurasom. Upravo ovaj duet upozao je dvoje pjevača koji su svoj prvi susret imali na snimanju videospota u Zagrebu. Kako je na slijepo odabrala partnera u pjesmi, hoće li uskoro ponovno poslovno otići na Bahame, te kakva je situacija na ljubavnom putu otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Nova pjesma "Da ti usne slijedim" proizišla je iz pera našeg proslavljenog autora Ante Pecotića. Iako u početku zamišljena kao samostalna pjesma za Antoniu Doru - sudbina je umiješala svoje prste.

"Ja se i Alen nismo uopće poznavali, ja sam je snimila kao svoju solo pjesmu i onda sam došla nakon pola godine u studio i čujem muški glas - i ja govorim to je to. Ta pjesma treba biti duet i suđena je da bude duet. I mislim da je pjesma izišla u pravo vrijeme, već 10 dana je pjesma vani i skoro ima sto tisuća pregleda", otkrila nam je Antonia.



Ljubavna balada ovjekovječena vidospotom koji se snimao netom prije katastrofalnog potresa u Zagrebu, mnogima sada budi uspomene na neka ljepša vremena.

"To je stvarno bio šok za sve i ne mogu uopće zamisliti kako je to ljudima jer nisam nikad doživila veći potres. Žao mi je svih ljudi koji su ostali bez kuća i svega i nadam se da će se svi okuperat šta brže. I da, stvarno je emotivno gledati spot, puno ljudi iz Zagreba je to i komentiralo ali Zagreb je jak grad, to je europski grad i ja mislim da neće biti problema", zaključila je pjevačica.



Antonia Dora je predah pronašla na sunčanom Hvaru iz kojeg je stigla samo zbog nas, a zatim odmah odplovila natrag. Njezini dani su tamo kako kaže - kao u raju.



"Do kasno spavam definitivno, haha, otočani su onako baš opušteni. Osim toga dignem se, odem na kavicu u najbliži kafić gdje je uvijek cijela ekipa, malo prošetam. Najviše volim šetati navečer jer tad mi je Hvar najposebniji ali preko dana je sve ležerno i opušteno i to mi odgovara", priznala nam je Antonia.



Ova mlada pjevačica čeka i poziv koji bi joj, kaže, mogao promijeniti život. Naime, nakon 8 godina Antoniju su ponovno poželjeli čuti na Bahamima.

"Nedavno sam dobila e-mail od istih ljudi koji su mi rekli da sad kako je karantena da imaju jedan veliki festival putem skypea i da bi voljeli da gostujem s njima. Onako su svi gospel, crnci, baš je tu nekako uvijek super energija. I rekli su kad njima prođe karantena da bi se definitivno mogli dogovoriti za moj budući dolazak tamo opet. Za koji sam jako sretna jer voljela bi to sve doživit malo odraslije jer ipak sam bila premala", ispričala nam je.



S brojnim izazovima koji su pred njom, Antonia Dora ističe kako će ova godina biti njoj najposebnija. No, je li se uz sve njezine planove ima vremena za ljubav.



"Ja sam uvijek zaljubljena. Uvijek sam zaljubljena u životu, u život, u glazbu, u sve što život nosi i toga će uvijek kod mene biti i sretna sam i imam inspiracije za sve pjesme", priznala je.



A upravo kada smo sami sretni i zadovoljni tada možemo i drugima pružiti isto.

