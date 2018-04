Ante Cash prije četiri godine shvatio je da više ne može živjeti kao što je živio dotad, pa se odlučio okrenuti Bogu. Glazbenik danas o vjeri i svom obraćenju rado govori.

Sa 17 godina, pjesmom "U ime Oca i novca", oštro se obrušio na svećenstvo i Crkvu, a 15 godina kasnije Ante Cash svjedoči kako je to učinio zbog rana koje je nosio na duši. Prije četiri godine počelo je njegovo obraćenje. Poznati glazbenik, čije pjesme sigurno znate, danas svjedoči kako je, okrenuvši se Bogu, pronašao iskonsku sreću.

''To su nekakvi grijesi koji se skupljaju godinama, a onda dođe do te neke kulminacije, kad sam osjetio da sam nesretan i rekao sam sebi 'Ovo sve je bilo za bacit, ajmo mi na ispovijed'. Polako počneš shvaćati da si išao krivim putem, imao krive uzore, da si u životu pratio nekakve krive rijeke. U početku te rijeke izgledaju vrlo zanimljivo i zabavno, a onda te kasnije ne dovedu nigdje'', ispričao je Ante našoj Maji Perici.

Pogrešnim je putem krenuo prilično rano, kada je zaglibio u onome u čemu mladi najčešće zaglibe.

''Bilo je tu pretjeranih izlazaka, alkohola, svega i svačega'', priznao je Ante.

Danas se stihova pjesme "U ime Oca i novca" javno odriče.

''To je s moje strane bio nekakav dječački bunt, a te pjesme tako i zvuče'', objašnjava Ante koji kaže da je sve posljedica rana koje su u svakom čovjeku.

Rane su zacijelile, a sad su pred njim mnogobrojni izazovi roditeljstva. Uskoro će dobiti drugo dijete.

''Za sve nas Bog ima savršen plan, samo ga treba slušati'', zaključio je Ante.

Za sve one koji također razmišljaju o tom putu, ali zbog pristiska okoline misle da nije cool, Ante ima poruku.

''To je itekako cool. Sretan se ne može biti bez Boga. To je apsolutna istina. Na njima je da malo zagrebu ispod površine. Ne može se ni lijen, ležeći, ne razmišljajući, doći do Boga. Potražite ga, pa ćete ga naći'', poručio je glazbenik i dodao.

''Nekad sam bio nevjernik, a danas sam ponovno rođen.''