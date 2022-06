Šestu godišnjicu postojanja njezina brenda nakita, Anita Dujić Broadfoot obogatila je novim kreacijama. Ova bivša manekenka i dekoraterka seta sada se posvetila samo nakitu jer majčinstvo ne ostavlja mnogo slobodnog vremena. No Anita se ne žali, a Lani Samaržiji za In magazin je otkrila kako balansira posao i privatni život otkad ga ''režira'' kćerkica Lily.

Ona je bivša Miss turizma, model, manekenka, dizajnerica nakita, set dekoraterka, koja je radila na blockusterima kao što su Robin Hood, Zlurada, Mamma Mia! U svemu je bila uspješna i najvažnije - svoja.



''Nekad se pitam koliko ja lica zapravo imam, ali ta neka moja znatiželjna priroda i kreativa, nikad ne spava i ne miruje i osjećam se često sretna i privilegirana jer sam imala priliku raditi u različitim sferama posla. Okušat se. Jer je to jedan jako dinamičan posao, izazovan, novi ljudi, novi projekti, nove lokacije i falio mi je taj jedan ajmo reć, u početku, način života, u jednu ruku i nepredvidiv'', priča Anita.



Na kraju krajeva, posao joj je donio i ljubav. Na jednom od projekata upoznala je supruga, location managera Duncana Broadfoota. No otkad njihov život, posljednje tri godine, ''režira'' malena Lily, Anita je nomadski život ostavila u prošlosti:



''Muž, znači Duncan je često odsutan, tako da meni je prioritet da ona ima jednog roditelja koji je tu. Tako da... Kukam, kukam, ali onda si mislim čemu to kukanje, ništa se s time ne postiže, bitno je samo da smo svi zdravi i sretni, nema smisla kukat. Zna bit stvarno teško, ali to je život'', govori Anita.



Iako su često na relaciji Hrvatska – Škotska, baza je ipak Zagreb. A Duncan kad stigne kući, predani je tata koji joj priušti i slobodu i odmor. Lily je uspješno svladala oba jezika i mamu Anitu često iznenadi novim znanjima:



''Čak se ljuti na mene kad joj nešto na engleskom kaže, kao ne ne tate nema, pričamo na hrvatskom. Jako je svoja, tvrdoglava, prgavica, u jednu ruku mi je drago da je takva u drugu baš zna biti teško, svađamo se i ratujemo.



A vide se i razlike između hrvatskog i škotskog odgoja.



''Dosta sam rob nekakvih navika, pravila, nemoj ovo, nemoj ono, sve se pazi lijepo se ponašaj, u isto vrijeme se ide spavati, jede se sve, a oni su što se tiče toga opušteniji, nek se zamaže, neka pokisne, nek se igra u blatu. I to mi se sviđa'', govori Anita.



No dio sebe Anita ipak bespogovorno ostavlja – nakit s njezinim potpisom koji kreira već 6 godina. Juno je ovih dana predstavio novu kolekciju:



''To su i dalje neki klasici. Jednostavni komadi, ja ljeti jako volim jako dodati drago kamenje kao tirkiz, koralji, biseri naravno. Tako da je Juno, nekako cijelo vrijeme želim da mi ostane, da mi je i dalje gušt, da je i dalje ljubav i strast'', govori Anita.



Iako se modelingom više ne bavi, čini se da ipak stoji ona – jednom model, uvijek model! Anita je zaštitno lice svake svoje kampanje, i to s razlogom:



''Ja sam se naravno u životu što se tiče modelinga naradila, krenula sam s 15 godina, imam 20 godina radnog staža, preko 20 godina, tako da ne, bio mi ej prekrasan taj period života, ali ne, ovaj period nosi nešto drugo. i Nešto što me ispunjava. samo an drugi način. Na kraju dana ja radim nakit koji bi sama nosila, koji se meni sviđa'', govori Anita.



I pregršt je tu novih ideja kamo će Juno otići. Nakon Zagreba stigao je u Dubrovnik, Šibenik i njezin rodni Trogir. A već se planira i jesensko-zimsko izdanje!

