Ovog vikenda jedan od naših najdugovječnijih bendova ODržao je koncert u svojem Splitu i još jednom pokazao da su miljenici publike.

Samo nekoliko sati prije splitskog koncerta, posjetili smo grupu Magazin na tonskoj probi. Atmosfera i više nego ležerna. Ipak su već dugo na sceni. Dovoljno dugo da se sad šale kako u grupi Andrea vodi glavnu riječ.

"Skoro devet godina sam u grupi Magazin tako da sad imam pravo biti glavna. Inače kad sam tek došla to je bilo ajme, nisam se usudila nekome nešto reći kao - ne čujem dobro svoj vokal ili ako možete pojačati mikrofon - toga nije bilo. Radila bi koncerte napamet, slušala bi se iz vanjskih zvučnika", iskrena je Andrea Šušnjara.



No, sad su se stvari promijenile. Splitski klub bio je pun obožavatelja kultne pop grupe. Iako Andrea više voli pričati o glazbi, nego o privatnom životu, ekskluzivno za nas progovorila je i o ljubavi.



"Sretna sam i zaljubljena i to je sve što ću ti reći. Nakon ljubavnih brodoloma koji su bili veći nego Titanic, napokon sam sretna u ljubavi, ali neću više ništa o tome pričati ne bi htjela još to iznositi u javnost", priznala nam je.



Srce zgodne Splićanke je zauzeto, no priznala nam je kako je nedavno i zaplakala. Ali tome nije kumovala nova ljubav već maleni psić kojeg je udomila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.



"To mi je tako super priča i to sam popratila, naravno i kad sam vidila kako je psić zagrlio predsjednicu odmah sam počela plakati. Jer ja sam osjetljiva na te stvari i na životinje i svaka joj čast. Mislim da je poslužila kao jako dobar primjer da ljudi više udomljavaju, a ne da kupuju životinje."



Ova velika ljubiteljica životinja otkriva kako u svojih 9 godina magazinske karijere nikada nije otkazala koncert. Iako je samo večer prije ovog splitskog koncerta imala nezgodu, nastup za Andreu nije bio upitan.



''Nikad u životu nisam otkazala koncert zbog svoje bolesti, zdrastvenog stanja ili ne znam ni ja čega jer jednostavno to nije stil Magazina - samo red, rad i disciplina.", objašnjava nam.



A osim koncerata koje odrađuje Grupa Magazin, nedavno su ušli ponovno u studio gdje rade na novoj pjesmi. Kažu - bit će iznenađenje za sve.



"Energetska bomba i mislim da će svi živi doživjet šok po tom pitanju'', najavljuje



Još od svoje šesnaeste godine Andrea se bavi pjevanjem, a najveća joj je podrška njezina samozatajna mama. Uvijek uz nju, ali nikad u medijima.



Za okupljene obožavatelja Andrea je upravo onakva kakva treba i biti. Vesela i nasmijana, a kada se popne na binu napravi zabavu za pamćenje.



Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

